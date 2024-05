Perpinyà: Una altra via que també s’ha mirat

El Girona fa temps que es mou a la recerca de trobar la millor solució per poder jugar la Champions League la temporada vinent. La voluntat de tothom és jugar a Montilivi tot i que les exigències de la UEFA i, sobretot, la prohibició de fer-ho amb graderies retràctils complica la cosa, de moment. Així, el conjunt blanc-i-vermell ha parlat amb l’Ajuntament de Barcelona per temptejar la possibilitat de jugar al Lluís Companys de Barcelona i amb l’Espanyol per fer-ho a Cornellà-El Prat. No han estat els únics. El club gironí també ha sondejat la viabilitat de disputar els partits de competició europea a Perpinyà. L’estadi Aimé Giralt de l’USAP té una capacitat per a una mica més de 13.000 persones i ha acollit grans partits tant de la lliga francesa com de la Copa d’Europa de rugbi.