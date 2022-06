Lluitar per la privacitat

No hi ha dubte que un dels grans temes de la nostra era és la privacitat i la seva possible absència. Les xarxes socials ens han convertit en dependents d’un relat que molt (massa) sovint s’escapa al nostre control i que acaba essent utilitzat per atacar-nos. La cosa s’agreuja per a les persones públiques i es torna directament catastròfic per a les dones. Malgrat tots els avenços socials que es puguin fer, malgrat que en teoria és més nítida que mai l’evidència que una dona ha de justificar molt més la seva vida privada que un home, continuem cometent els vells errors sense debatre perquè es repeteixen i quins mecanismes els enquisten. Una mica de tot això va Intimidad, la nova sèrie espanyola de Netflix. Està protagonitzada per una sèrie de dones que, de manera directa o indirecta, són víctimes d’un prejudici basat en l’exposició de les seves vides privades i que han lluitar contra tots els elements imaginables per preservar un dret que hauria de ser inalterable. En concret. La sèrie gira al voltant del cas de Malen, una política basca que aspira a tot i que camina amb pas ferm gràcies a uns ideals que defensa amb tenacitat. Però quan es filtra un vídeo sexual en què ella és la protagonista, la seva vida dona un tomb que l’obligarà a explicar-se davant una societat que tendeix a opinar i treure conclusions sense tenir tota la informació. És així com la sèrie aborda situacions plenes de tensió on les seves protagonistes exemplifiquen la fràgil línia que separa la vida pública de la privada.

Creada per Laura Sarmiento (guionista, entre moltes altres, de sèries com Isabel, Matadero o La embajada) i formada per un total de vuit episodis, Intimidad és en essència una sèrie de denúncia que encerta de ple en la construcció de tots els personatges. Resulten creïbles, estan plens de matisos i, per més que en alguns moments forci la credibilitat de la història, com a mínim sap parlar amb propietat d’un tema que ens interpel·la a totes i tots. Un dels grans reclams de la sèrie és el seu esplèndid repartiment, format per Itziar Ituño, Emma Suárez, Verónica Echegui, Ana Wagener, Patricia López Arnaiz, Yune Nogueiras, Daniel Barea Cabrera, Eduardo Lloveras, Miguel Garcés, Elisabeth Larena i el gran Marc Martínez. Un dels seus guionistes, productors i directors és Jorge Torregrossa, un dels artífexs de Sin identidad, Fariña i Hache.