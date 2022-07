El moment de la veritat

Just quan semblava que Stranger Things començaria a donar símptomes d’esgotament i que donaria voltes sobre ella mateixa fins al final definitiu, ens hem trobat la quarta temporada és de moment la millor de tota la sèrie. El motiu és senzill: ha sabut convertir l’evidència que els seus protagonistes es fan grans en un relat molt funcional sobre la fi de la innocència i els monstres que també ens assetgen durant la vida adulta, i ho ha fet amb una metamorfosi de la seva narrativa que l’ha tornat encara més addictiva, madura i fins i tot terrorífica. Ja no es limita a esprémer la nostàlgia i servir-se de les nostres ganes d’evocar el cinema de la nostra infantesa, sinó que ens aboca a mirar de cara els nostres traumes i les seves conseqüències. Per això la quarta temporada s’assembla més a Malson a Elm Street i les obres cabdals de Stephen King que no a la Stranger Things que tothom tenia al cap, i per això ha agradat a gent que fins ara no hi acabava de connectar. Avui Netflix estrena els dos episodis finals de la temporada, que duren un total de quatre hores i donen la volta al seu imaginari fins a extrems inesperats. No és estrany que els seus responsables hagin anunciat que la cinquena no trigarà tant a arribar com la quarta: salvant les distàncies, deixa la mateixa sensació d’incertesa i inquietud que Avengers: Infinity War.

Aquest segon volum d’episodis ens mostra els personatges tal i com els veiem al final del primer. Alguns han descobert la veritable naturalesa de Vecna, el monstre que ataca Hawkins a través dels malsons dels seus habitants, i d’altres han constatat que la dimensió paral·lela funciona diferent del que es pensaven. També ens retrobem amb el xèrif Hopper, finalment alliberat de la seva reclusió a Rússia i veiem com el poble es va convertint en l’escenari d’una imminent batalla. Per altra banda, alguns personatges que fins ara semblaven secundaris (com Eddie, el gran descobriment d’aquesta temporada) acaben adoptant un protagonisme decisiu. Els dos episodis finals tornen a demostrar que Stranger Things és la joia de la corona de Netflix, ja que té el nivell de producció propi dels grans espectacles de Hollywood. Al repartiment, vells i nous coneguts com Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, David Harbour, Winona Ryder, Sadie Sink, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Joseph Quinn, Dacre Montgomery, Charlie Heaton, Natalia Dyer, Joe Keery, Cara Buono i Maya Hawke.