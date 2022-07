La crua veritat

No hi ha dubte que Apple té un molt bon criteri a l’hora de seleccionar els guions que produeix, i molt en particular quan es tracta de thrillers. Després d’encertar de ple amb títols com Defending Jacob, Teheran, Shining Girls o Slow Horses, la plataforma estrena avui Encerrado con el diablo, una magnífica minisèrie que atrapa des de la primera escena i que dedica sis episodis a recrear les memòries criminals In With The Devil de James Keene i Hillel Levin. Però el que de debò li dona uns aires immediats de prestigi és que el seu principal artífex sigui ni més ni menys que Dennis Lehane, autor de les novel·les Gone, baby gone i Mystic River. El protagonista d’aquesta història és el mateix Jimmy Keenel, una prometedor esportista que és condemnat a 10 anys de presó per tràfic de drogues. Veient que el seu és un cas típic de caiguda en desgràcia eventual, se li ofereix un pacte: pot complit el gruix de la condemna a prop de casa o bé reduir-la uns anys acceptant anar a un centre de màxima seguretat per ser el company de cel·la de Larry Hall, un suposat assassí en sèrie. L’objectiu? Guanyar-se prou la seva confiança com perquè li confessi on ha enterrat unes nenes. Keenel accepta la segona opció perquè la veu com el camí més ràpid cap a la llibertat, però resulta que Hall és un individu molt manipulador que li fa trontollar la seva percepció dels fets.

Encerrado con el diablo és una d’aquelles sèries que obra el miracle d’encertar en gairebé tot: cada episodi dura el que ha de durar, els personatges estan plens de matisos, el to és coherent durant tot el seu metratge i la història és prou inquietant i enigmàtica com per superar les etiquetes tradicionals. Sí, és una barreja de drama presidiari i thriller judicial, però en tot moment troba una veu molt pròpia i una tensió inapel·lable que et manté enganxat a la pantalla. Un altre del seu focus d’interès és el planter d’intèrprets. Taron Egerton i Paul Walter Hauser estan realment esplèndids en la pell dels dos protagonistes, però també hi brillen secundaris com Greg Kinnear, Sepideh Moafi, Robert Diago DoQui, Joe Williamson, Alexander Babara, Cecilia Leal, Lawrence Turner, Rachel Whitman Groves, Christopher B. Duncan i el gran Ray Liotta, en el que haurà estat el seu darrer (i excel·lent) treball per a una sèrie televisiva.