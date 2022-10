Cara a cara

El guionista i director David Gordon Green ha reprès la saga Halloween de la millor manera possible: mirant a l’original amb respecte i, a la vegada, mirant de donar un llenguatge renovat a una història sobradament coneguda. Si ho ha aconseguit és perquè tant Halloween com Halloween Kills saben aprofundir en la mitologia de Michael Myers sense de perdre de vista la seva antagonista per definició, Laurie Strode, però també perquè es nota que al darrere hi ha ni més ni menys que John Carpenter, el pare de la criatura i aquí productor i coautor de la banda sonora. Halloween: El final és l’anunciat tancament de l’arc narratiu iniciat el 1978 i la batalla definitiva entre Strode i Myers, els quals, a diferència de les seqüeles impulsades entre els anys 80 i 90, no són parents ni tenen cap altre vincle que l’instint de supervivència. Strode és, com a heroïna fonamental del gènere, una dona que està cansada de ser una víctima i Myers, cada cop més monstruós i amb més aires més sobrenaturals, és un psicòpata que viu en un etern retorn al poble on va començar les seves atrocitats. Evidentment les expectatives són molt altes, perquè els fans de la saga esperem un final digne des de fa molt temps, però un dels avantatges de Gordon Green i el seu equip és que tenen tant amor pel material que segur que han trobat la manera de resoldre-ho amb gràcia.

Halloween: El final situa la seva acció quatre anys després dels fets de la seva predecessora. Laurie ha superat el dol per la mort de la seva filla i viu ara amb la seva néta a la ciutat de Haddonfield, on Michael Myers comença a ser el record llunyà d’un gran trauma que ningú té ganes de reviure. Però quan un nen apareix mort i acusen l’home que n’havia de tenir cura, els vells fantasmes revifen i converteixen la ciutat en un polvorí en què els seus habitants estan perdent tota capacitat d’autocontrol. Convençuda que Michael ha tornat de nou a casa, Laurie decideix que ja n’hi ha prou i es prepara per lliurar una crua batalla que potser és més personal del que mai s’hauria imaginat. Gordon Green, amb l’ajuda d’un Carpenter particularment inspirat en termes musicals, firma aquest crescendo dramàtic ple de picades d’ullet a l’original i una espectacular mitja hora final que satisfarà els amants de les emocions fortes. El repartiment està encapçalat, com no podia ser d’una altra manera, per Jamie Lee Curtis, molt ben acompanyada per Will Patton, Andi Matichak, Kyle Richards, Omar Dosey, Nick Castle, James Jude Courtney, Nick Lawrence, Stephanie McIntyre, Emily Brinks, Dillon Belisle, Derrick Lemmon, Joseph D. Webb i Rohan Campbell.