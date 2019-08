Reclamen que s'investigui el maltractament de gats amb paranys a Riumors

Lex Ànima, Associació per a l'Ètica i el Progrés en el Tracte als Animals, ha demanat formalment a l'Ajuntament de Riumors, al cos d'Agents Rurals i al Servei de Protecció de la Natura (Seprona) de la Guàrdia Civil que obrin una investigació per descobrir l'autor o autors del cas de maltractament de gats que s'ha detectat recentment en aquest municipi de l'Alt Empordà. L'entitat va denunciar el 13 d'agost la desaparició d'una quinzena de gats de carrer i maltractaments amb paranys. Ja aleshores va reclamar a les autoritats que obrissin una investigació pels fets.

En els darrers dos mesos han desaparegut de Riumors una quinzena de gats que vivien en colònies controlades per cuidadores, mentre que molts altres han aparegut amb lesions, com ferides i talls en diferents parts del cos. Un d'ells ha precisat una important i delicada intervenció quirúrgica perquè presentava unes profundes ferides i diversos músculs partits, presumiblement a causa de trampes per caçar animals instal·lades de forma indiscriminada.

Lex Ànima recorda que aquests fets incompleixen l'ordenança municipal sobre la tinença d'animals domèstics de Riumors, el Decret Llei de Protecció dels Animals de Catalunya i el mateix Codi Penal. En aquest sentit, l'entitat recorda que en el seu article 337, el Codi Penal estableix que aquest tipus d'accions poden ser castigades amb penes de fins a 1 any de presó.

L'Associació, que en els darrers dies ja ha mantingut contactes amb l'alcalde de Riumors, Josep Maria Padrosa, destaca la predisposició de l'Ajuntament per aclarir els fets i celebra que finalment s'hagi decidit implementar una campanya d'esterilització per tenir una major efectivitat del control de les colònies de gats del municipi.