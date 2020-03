Figueres engega el tram final de l'obra per la nova seu de la DO Empordà

La seu de la DO Empordà es podrà traslladar aquest any al nou edifici a la plaça del Sol de Figueres. L'Ajuntament ja ha adjudicat els treballs de remodelació de l'edifici existent en la segona fase. Es preveu que estiguin enllestits en dos mesos. El trasllat els permetrà disposar de més espai i, per tant, portar-hi a terme activitats de cara al públic per donar a conèixer els productes.

L'adjudicació aquest mes ha estat a l'empresa Rehatex Zenit S. L per un import de 75.020 euros, de tres empreses presentades.

La segona fase abordarà els remats interiors i la rehabilitació exterior per millorar la imatge de l'edifici i les seves condicions d'habitabilitat amb rampes, millora de la fusteria exterior i senyalització de l'edifici.

La primera fase va servir per al condicionament interior de l'edifici amb la intenció de traslladar-hi el més aviat possible la seu de la DO Empordà. Es van refer els serveis i es van canviar les distribucions interiors per a les noves funcions.



L'antiga oficina de turisme

L'edifici ha estat durant anys oficina de turisme. Després de les obres de construcció del giratori en aquest punt, l'edifici va quedar situat a l'interior de la rotonda.

L'Ajuntament i la DO van signar un conveni per a la cessió temporal de l'espai, de titularitat municipal.

Durant aquest temps les dues parts han d'explorar el trasllat a un espai més ampli amb la intenció de portar-hi a terme més activitats de cara al públic com tast de vins, va explicar l'alcaldessa.

Un espai ampli i a peu de carrer que servís per apropar els ciutadans a la DO Empordà i a les activitats que pogués organitzar per donar a conèixer els vins.

La DO Empordà ocupa 2.020 hectàrees de vinya de l'Alt i el Baix Empordà.