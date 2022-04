Interromput el pas de trens entre Portbou i Cervera de la Marenda per la forta tramuntana.

L'Alt Empordà està en alerta per fortes ratxes: a Portbou ja s'ha arribat als 168 km/hora.

Segons informa Renfe, l'Adif té previst tenir la circulació aturada entre les dues poblacions frontereres fins a les dues de la tarda -ha començat a les nou del matí- per la previsió de condicions meteorològiques adverses. Des de Renfe asseguren que en funció de les necessitats s'establirà transport alternatiu.

L'alerta per vent del Meteocat està focalitzada a l'Alt Empordà, el Ripollès i a la Cerdanya per ratxes que puguin superar els 90 quilòmetres per hora i també, és probable que se superi el llindar d'avís sobretot a zones altes i al nord del Cap de Creus.

Fins a les 11 del matí, aquests són els cops de vent més destacats:

Portbou: 168,1 km/h

Pantà de Darnius - Boadella: 109,8 km/h

Molló - Fabert: 97,6 km/h

Navata: 88,9 km/h

Das - Aeròdrom: 87,8 km/h

Fort onatge

D'altra banda, a l'Empordà - tant a l'Alt com al Baix- hi ha previsió de fort onatges, la maregassa poc portar pics de més de 2,50 metres d'altura.

Aquestes onades encara podran ser superiors al nord del cap de Creus i al cap de Begur.

Nevades

D'altra banda, també hi ha una alerta del Meteocat per nevades que poden superar els cinc centímetres de gruix. Aquí a banda, a causa del vent, a l'alta muntanya hi haurà torb.

Les comarques del Ripollès i la Cerdanya seran les afectades i la cota on pot nevar està situada en els 600 metres cap amunt.