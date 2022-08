La Ruta d’en Mario: els espais més icònics del Parc Bosc

«Hola, soc en Mario. Porto 35 anys al Parc Bosc, treballant com a jardiner, i us vull proposar un itinerari pels racons del Parc Bosc que més m’agraden». Aquest breu text es pot llegir en un plafó informatiu que s’ha instal·lat al Parc Bosc, on apareix una foto del rostre somrient de Mario Bellapart Martí (la Tallada d’Empordà, 1967). El Servei de Jardineria de l’Ajuntament de Figueres ha creat la Ruta d’en Mario com a reconeixement a l’entranyable jardiner.

Mario Bellapart Martí té 55 anys i ara, que se n’han complert 35 des que va començar a treballar al Parc Bosc com a jardiner, tot l’equip de Jardineria de l’Ajuntament de Figueres s’ha posat d’acord per fer-li un reconeixement. Tothom que s’endinsi al Parc Bosc pot veure de quina forma els seus companys li han fet l’homenatge, ja que és un element físic: un plafó informatiu que conté un mapa per fer «un passeig amb en Mario». L’estima que sent el jardiner pel pulmó verd de la ciutat i la cura amb què treballa en cada centímetre del parc s’evidencien en les seves paraules: «Aquí cada dia vinc a treballar content i marxo content».

La Ruta d’en Mario és una oportunitat per al visitant per descobrir els deu racons icònics del Parc Bosc que el jardiner ha elegit per a aquest itinerari. El passeig comença per les escales dissenyades per l’arquitecte figuerenc Ricard Giralt el 1916. D’aquí, la propera parada permet observar la magnitud del parc a la plaça central, que rep el nom de l’escriptora Isabel-Clara Simó i que, precisament, és un dels espais preferits d’en Mario. L’itinerari continua pel parterre de figueres de diferents varietats que hi ha plantades, com a recordatori del nom de la ciutat i dels seus orígens. Tot seguit, es pot fer un descans per contemplar una representació d’una pineda mediterrània de pi blanc. La ruta avança sota les capçades dels pins pinyers que hi ha vorejant el parc. I, d’aquí, ens podem aturar un moment per recórrer el jardí romàntic, amb la seva bassa, i per embardissar-se pels viaranys i camins interiors.

Mario ha volgut afegir a la seva ruta un indret per contemplar els cirerers japonesos que els Amics del Japó van plantar un dissabte de març del 2009 que plovia molt. El passeig ressegueix, des d’aquest punt, el bosc de canó d’alzines que volteja la plaça d’Isabel-Clara Simó. Toca, seguidament, aturar-se al palmerar del Parc Bosc, on qui ho vulgui pot fer, fins i tot, una partida de petanca. I el recorregut acaba amb un passeig pels til·lers, per tornar al punt d’origen.

La ruta està pensada per gaudir amb tranquil·litat de la riquesa i la diversitat d’espècies vegetals del Parc Bosc, però també de l’entramat de camins que transcorren entre els jardins.

Mario s’ha convertit en una institució al parc més gran de Figueres. «Hi passegen moltes persones, tot Figueres em saluda i el dia que no hi soc ja em troben a faltar», explica. Però també lamenta que no tothom és respectuós amb aquest espai natural. «El meu company i jo, en Manolo [Echevarría], fem neteja tot el dia, de papers, de plàstics, d’ampolles de vidre trencades. Avui, sense anar més lluny, he trobat una manta aquí llançada», comenta.