Eleccions a Catalunya 2024, en directe | Informació i resultats del 12M

La CUP es compromet a preservar la Gola del Fluvià

Montserrat Vinyets, número dos de la candidatura gironina de la CUP-Defensem la Terra, s’ha reunit amb representants del Grup de Defensa de la Gola del Fluvià. Segons expliquen els cupaires, els hi han "traslladat el seu malestar per la inacció de les administracions davant l’actuació per la via de fet que un particular porta a terme des de l’estiu de 2021". Concretament, es queixen del tancament d’un tram del camí del Joncar, d’ús públic i pel que s’arriba a la platja i al costat esquerre de la Gola del Fluvià, asseguren des de la CUP.