El Jardí Marimurtra busca ampliar el seu fons documental

La Fundació Carl Faust i l'Arxiu Municipal de Blanes col·laboren en un projecte conjunt que té com a objectiu ampliar el fons documental de la Fundació. Per aconseguir-ho, s'ha fet una crida a la participació ciutadana i tothom qui tingui material al seu fons documental pot cedir-los en format digital a l'Arxiu Municipal de Blanes, qui els digitalitza per passar a formar part del fons de la Fundació.

La iniciativa pretén recuperar tot tipus de material del Jardí Botànic -fotografies, filmacions i documents- de les persones que han tingut relació amb el Jardí, així com estrènyer el vincle entre la vila de Blanes i el Jardí Botànic Marimurtra. "Fem una crida tant a treballadors com a visitants, de qualsevol època i procedència", ha apuntat Quim Valls, patró de la Fundació Carl Faust.

Els documents es poden portar a l'Arxiu Municipal de Blanes. Un cop allà, el propietari signarà un contracte de cessió, s'escanejaran els materials i es retornaran els originals en el mateix moment. Posteriorment, la Fundació Carl Faust organitzarà una visita guiada al Jardí Botànic Marimurtra gratuïta per a totes aquelles persones que hagin participat en l'ampliació de l'arxiu de la Fundació.

Aquesta col·laboració s'engloba en el marc de les accions que la Fundació Carl Faust, gestora del Jardí Botànic Marimurtra, organitza aquest 2024 amb motiu de celebració del seu centenari. Fa cent anys que Carl Faust va crear un jardí botànic als primers penya-segats de la Costa Brava per poder-lo oferir a la ciència i als científics.