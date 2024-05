Girona tindrà vols a 47 destinacions aquest estiu, 9 més que l'any passat

L'aeroport de Girona ha començat la temporada d'estiu que es preveu que compti amb vols a 47 destinacions, fet que suposa un increment de nou connexions més que l'estiu del 2023. La major part dels vols estan programats per Ryanair, que compta amb 36 destinacions. A més, la companyia irlandesa s'estrena en sis noves connexions que no s'havien programat mai des de Girona. Es tracta d'Aalborg (Dinamarca), Beni Mellal (Marroc), Bari (Itàlia), Paderborn (Alemanya), Pardubice (República Txeca) i Zagreb (Croàcia). Fonts aeroportuàries apunten que s'ofertaran més de dos milions de seients al llarg de tota la temporada d'estiu.

Aquest hivern, Ryanair ja va mostrar una important aposta per l'aeroport de Girona augmentant la programació i ara, encara mostra més aquesta aposta amb la connexió de Girona amb 36 aeroports més. La majoria dels vols ja havien sortit a la venda a finals d'any, però des d'aleshores l'aerolínia ha sumat tres noves destinacions.

Diversos passatgers pugen a un vol de Ryanair des de la pista de l'aeroport de Girona. / Aleix Freixas

Per una banda hi ha Frankfurt, que si bé ja hi operava l'estiu passat al desembre encara no s'havien començat a vendre els vols. També hi suma la ciutat danesa Aalborg, que serà la primera vegada que connecti directament amb Girona. Per últim, la companyia reforça la programació amb Itàlia incorporant els vols amb Bari, que se sumaran a les connexions de Pisa i Pescara que ja s'havien començat a vendre. L'aerolínia de baix cost ha programat una temporada on predominen els vols amb Regne Unit, Alemanya i Irlanda.

Jet 2, Transavia, TUI i Enter Air

Més enllà de les rutes que ofereix Ryanair, aquest estiu Jet2 tindrà vuit rutes des de l'aeroport de la Costa Brava que aniran en aeroports britànics. La majoria de les rutes estan repetides amb Ryanair, però també arribarà en altres punts com ara Glasgow i Newcastle on l'irlandesa no hi arriba des de Vilobí d'Onyar.

Pel que fa a Transavia, la companyia holandesa manté les rutes d'Amsterdam i Rotterdam després del bon funcionament que tenen els mesos d'estiu amb viatgers dels Països Baixos que passen les vacances a la Costa Brava. Per altra banda, la companyia polonesa Enter Air ofereix vols entre Girona i Varsòvia i Katowice (Polònia). La companyia de paquets turístics TUI també oferirà quatre connexions amb l'aeroport gironí aquest estiu. Es tracta de Londres-Gatwick, Birmingham, Manchester i Brussel·les.

El conjunt de programacions de les companyies implica una oferta de més de dos milions de seients des de Girona entre la primavera i finals d'octubre. Malgrat tot, el nombre final de rutes i connexions pot variar en funció de les aerolínies.