«Treballant per a altres et treus de sobre les inseguretats; per a tu, surten els dubtes»

El músic vidrerenc Àlex Pérez diu que li costa definir-se, perquè fa moltes coses i la veritat és que té raó. Compon i produeix per artistes com Miki Núñez, Lildami, Mariona Escoda o Jokki; acaba de signar la banda sonora d’un curtmetratge; ensenya composició al Taller de Músics; treballa en diverses iniciatives socials vinculades a la música i, a més, té el seu projecte personal, amb el qual acaba de publicar Tot el que som amb Música Global, un àlbum de pop que estrena en directe aquest dissabte al festival Espurnes de Llagostera.

No és el primer disc que publica, perquè ve d’Indesineter (2019) i de l’EP La pluja d’un dia especial, però sí «el primer amb total dedicació», un àlbum que descriu com «una celebració de la vida i de les coses importants» que va néixer en un viatge al Senegal a finals del 2022 per treballar un projecte de nexes musicals i culturals amb les associacions Projektami i La Claqueta Social.

A través del projecte, va entrar en contacte amb el cantant Hala Hala, amb el que va fer un concert improvisat a la bateria. «Vam connectar ràpidament i d’allà en va néixer Tot el que som, un cant al pensament plural, al que estava aprenent en aquell viatge. Va ser com si em desbloquegés, em va canviar l’escala de valors, per donar importància a les coses del dia a dia que no semblen rellevants», explica el músic.

El disc s’articula amb quatre grans eixos temàtics. El primer és el foc amb temes que parlen de la part emocional de l’ésser; el segon, el temps amb peces que reflexionen sobre com el pas del temps afecta la nostra manera de ser; el tercer eix són les mans amb cançons que parlen de l’amistat; i, finalment, hi ha les cançons que tenen com a element la mirada i que conviden a mirar endins per conèixer-nos i també a mirar enfora.

Acostumat a treballar per a altres artistes, tant com a compositor com a productor, el selvatà assegura que «tot i que en l’àmbit creatiu no és diferent», sí que ho és a escala personal. «Treballant per a altres et treus de sobre les inseguretats, hi ha preguntes que no t’arribes a fer perquè hi haurà algú altre que ho defensarà. Quan ho fas per a tu, surten els dubtes i, tot i fer servir les mateixes fórmules, has de picar moltes portes perquè el camí és diferent», explica Àlex Pérez, malgrat que reconeix que la seva ambició és «gaudir més del recorregut que de la meta».

Un disc «molt festiu»

Amb l’objectiu de «contagiar l’alegria per la sort de ser-hi», el cantant ha ideat un disc «molt festiu» que lliurà especialment als directes, com el d’aquest dissabte a l’Espurnes de Llagostera, compartint cartell amb Travis Birds, Perico Pastor, Sergi Carbonell i Sandra Monfort. També té a l’agenda actuacions a la festa major de Castellfollit de la Roca (17 de maig) i a finals d’estiu a casa, a la festa major de Vidreres.

L’acompanyaran Martí Sánchez a la bateria; Miki Santamaria al baix; Marc Pérez als teclats i Àlex Carretero com a tècnic. Carretero, a més, ha mesclat el disc, produït i compost íntegrament per Àlex Pérez excepte la cançó No tornarà, que l’ha coproduït amb el seu germà Marc, i Moonlight, que va començar-la a escriure al costat de Juanjo Montserrat, compositor, músic i productor de Mallorca, que ha escrit èxits com Tacones rojos de Sebastián Yatra, amb el que va guanyar un Grammy llatí.

Al disc també hi col·laboren la cantant valenciana Esther, el cantant de Txarango, Alguer Miquel, amb un poema, i Joan Palà percussions i Ajo Dieme a les percussions.

Subscriu-te per seguir llegint