El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, s’ha compromès a mantenir la col·laboració amb la Policia Local de Roses i a incrementar-la per lluitar contra el fenomen del ‘top manta’ al municipi. En una reunió aquest dimecres, Elena ha admès que la situació els preocupa i ha dit que els dispositius conjunts i en solitari que hi ha fet els Mossos aquest estiu està donant els seus fruits. «Hem augmentat la col·laboració, ha funcionat i s’incrementarà en el futur», ha afegit el conseller. Per la seva banda, l’alcalde del municipi, Joan Plana, ha dit que aquesta ha de ser la línia a seguir.

En aquesta línia Plana admet que en els últims temps hi havia certes discrepàncies sobre competències (Interior considera que es tracta d’un problema d’ocupació de via pública i Roses, de seguretat pública) i que això havia obligat a la Policia Local, sovint, a actuar en solitari. Aquesta temporada, però, la situació s’ha començat a revertir i, no només s’hi ha fet dispositius conjunts sinó que Mossos també ha fet decomisos pel seu compte. En moltes ocasions, ha explicat Elena, en controls d’entrada al municipi per evitar que els manters arribessin a la zona del passeig.

Per la seva banda, Plana ha explicat que, tot i que encara no tenen xifres, aquesta temporada hi ha hagut més manters –tot i que encara no s’ha arribat als registrats l’any 2019- com a conseqüència, en part, d’una major afluència de turistes. «A més demanda, més oferta», ha dit. En relació a això, ha insistit que cal actuar en la «rendibilitat del negoci» i que això passa per fer decomisos.

A tall d’exemple, Plana ha explicat que l’any 2018 es van comissar 4.000 peces falsificades; al 2019, 19.000 i entre el 2020 i el 2021, es van superar les 25.000.