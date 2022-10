El centre formatiu Aula Gastronòmica de Roses organitzarà el novembre dos tallers conduïts per Toni Gerez i Marga Vilalta i dirigits a professionals de la restauració.

El primer taller, «Motivació al servei de sala», tindrà lloc el 8 de novembre i l’impartirà Toni Gerez, actual cap de sala del Castell Peralada Restaurant i que compta amb una llarga trajectòria professional. Juntament amb Paco Pérez (restaurant Miramar) va obrir el restaurant L’Orada, i després va treballar dotze anys al Bulli com a cambrer, sommelier, maître i cap de sala. L’Ajuntament indica que el taller s’oferirà en dues sessions de tarda i explica que l’objectiu és «transmetre la passió per la feina, crear equip i escola».

El segon taller, que porta per nom «Tecnificació i especialització de la restauració», tindrà lloc el dilluns 14 de novembre i el conduirà Marga Vilalta, fundadora de n-tropia, una empresa dedicada a oferir serveis relacionats amb les tecnologies de la informació. La xerrada estarà orientada a optimitzar els recursos (taules, serveis, recursos humans, etc.) d’una manera estudiada, respectuosa i plaent pel personal i pels clients. Les inscripcions es poden fer per Internet i per telèfon.

L’Aula Gastronòmica va començar a funcionar el 2020 i va ser un dels projectes guanyadors dels pressupostos participatius del municipi de 2018.