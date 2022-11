El Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha presentat el pressupost per a l'any que ve, que s'enfilarà fins als 38,6 milions d'euros. La xifra suposa un increment de l'11,5% respecte d'aquest 2022. L'augment està motivat, sobretot, per l'increment de les retribucions de personal (aquest capítol puja uns 900.000 euros) però també perquè creixen les transferències dels serveis de menjador i transport escolar, d'acord amb el nou contracte programa de Serveis Socials 2022-2025 i per més serveis a l'àrea de Medi Ambient.

Les despeses de personal suposen un augment de 900.000 euros, derivats sobretot per l'increment previst a l'avantprojecte de la Llei de Pressupostos. L'acord preveu una puja del 2,5% que s'ha d'afegir a l'1,5% que s'aplica des d'aquest novembre i té efectes retroactius. De l'aplicació del nou contracte programa, a més, se'n deriva un increment de 664.000. Una altra de les àrees que més creixen és la de Benestar Social, amb un increment de 900.000 euros. Més del 70%, però, anirà destinat a recursos humans. En aquest sentit, hi haurà nous tècnics i s'incrementarà la ràtio de professionals passant dels 34,5 al 2021 als 40 l'any que ve. Les necessitats creixents de serveis per atendre les situacions de dependència i la situació de crisi econòmica i social ha portat a augmentar, de forma significativa, les dotacions pressupostàries en aquests àmbits. A més, s'incorpora un nou perfil en l'atenció a les persones sense llar, per treballar les situacions d'exclusió residencial i garantir el dret a l'habitatge, amb l'objectiu d'acompanyar a construir un projecte de vida autònoma i suficient. L'increment és de 159.000 euros. L'àrea de Medi Ambient comptarà amb gairebé 1 milió d'euros més destinats, principalment, a inversions, tant de millores en el servei de tractament de residus, com en la instal·lació de plaques fotovoltaiques per autoconsum en les mateixes instal·lacions, amb un total d'1,3 milions d'euros.