L’Ajuntament de Castelló d’Empúries demolirà la base del principal pont d’Empuriabrava per a renovar-lo i s’aprofitarà per donar-li més altura. L’obra s’espera començar el 14 de desembre amb una inversió de 280.000 euros.

El pont de Falconera està situat entre el carrer Port Petit i el carrer Mijtorn en una de les vies més transitades d’Empuriabrava. Un estudi va alertar que calia substituir el tauler, la base, per un de nou.

A mitjans de mes tallaran les línies de subministrament que passen per sota i donaran una alternativa amb un servei provisional per garantir els subministraments. Passat festes s’interromprà la circulació per procedir a demolir el pont.

La rehabilitació del pont de Falconera permetrà guanyar al voltant de seixanta centímetres de gàlib, l’altura del pont fins a l’aigua. També sanejar l’estructura del pont, substituir les canonades d’aigua i construir noves voreres de transició cap a les voreres del pont.