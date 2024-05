Aquesta és la paraula clau que no has de dir mai per protegir les teves dades segons l'OCU

Els delinqüents es valen de diferents tàctiques per aprofitar-se dels usuaris desprevinguts. Entre elles, les trucades spam han sorgit com un mètode comú per enganyar les persones i robar informació sensible. La situació s'agreuja encara més amb l'augment exponencial dels ciberdelictes, segons les dades recollides pel Ministeri de l'Interior. La xifra de fraus informàtics ha experimentat un increment significatiu i ha reflectit una tendència preocupant.

Les trucades spam representen una amenaça important, i l'OCU destaca un aspecte particular que pot ser clau per evitar caure en aquestes estafes. Segons l'organització, una paraula en particular pot ser la clau perquè els delinqüents aconsegueixin la seva comesa: es tracta de la paraula sí, que moltes vegades es diu com a pregunta quan contestem una trucada. És important evitar dir aquesta paraula, ja que els estafadors graven la conversa i poden fer-la servir per fer semblar que has donat el teu consentiment.

Davant d'aquestes situacions, és essencial adoptar mesures de precaució. Els experts recomanen no proporcionar informació personal o financera durant aquestes trucades i denunciar-les als proveïdors de serveis. A més, s'aconsella l'ús d'aplicacions o serveis de bloqueig d'spam als nostres dispositius per evitar aquestes trucades fraudulentes.

En última instància, la millor estratègia per protegir-se de les estafes telefòniques és mantenir la cautela i la desconfiança davant de números desconeguts. Si sorgeix alguna sospita, el més assenyat és penjar immediatament i no tornar la trucada. En cas de necessitar contactar amb una entitat bancària o companyia, és crucial fer-ho a través de números oficials, evitant respondre les trucades de possibles estafadors.