El divertit moment de la roda de premsa de Míchel: "T'agradaria que aquest Girona es recordés com el Xuixo Mecànic?"

Míchel Sánchez, tècnic del Girona, va atendre ahir els mitjans de comunicació en la roda de premsa prèvia al matx contra l'Alabès. A les acaballes, Marc Brugués, periodista del Diari de Girona, li va demanar per com s'hauria de batejar l'equip que ha aconseguit classificar-se per la Champions League, i l'última de les propostes que va posar sobre la taula va fer enriolar tots els assistents a la sala de premsa, inclòs el mateix Míchel.