Lluís Puig (Palamós, 1975) és alcalde del seu municipi natal des del 2015 i també és Patró de la Fundació de l’hospital de Palamós. Ara que s’apropa la fi del mandat, detalla que li queden projectes pendents com veure completat el canvi d’ubicació de l’estació d’autobusos o «

avançar més de pressa» el projecte del nou hospital comarcal. «La pandèmia ens ha frenat», assegura.

Estan a punt d’acabar el procés participatiu per definir com serà el futur passeig del Mar. Quan està previst que es redacti el projecte definitiu i es comencin les obres?

El projecte està previst que es redacti a partir del mes de maig, un cop finalitzat el procés de participació ciutadana. El termini d’execució de les obres dependrà del finançament que puguem obtenir; tenim moltes ganes de fer-lo, però l’Ajuntament no pot assumir de cop un projecte de tanta envergadura.

Aprofitant la reforma, Junts proposava construir un aparcament subterrani al passeig per compensar les places de sauló que es perdran. És una opció que contemplen?

Les opcions estan totes sobre la taula, però considerem que aquesta no és viable econòmicament. Tenim altres zones d’aparcament pròximes que no requereixen una inversió tan gran.

De fet, tenen previst invertir 250.000 euros a ampliar dos pisos el pàrquing de L’Equitativa. L’anunci va generar debat perquè la cessió del terreny anava condicionada a què fos destinat a usos culturals. Han repensat el projecte?

L’acord preveia que s’hi construís l’Ajuntament i es reservés una sala a actes culturals; era la necessitat d’aleshores. Ara, l’aparcament és un tema punyent a Palamós i pensem que els membres de l’Equitativa haurien volgut que el solar es destinés a resoldre qualsevol necessitat municipal. De totes maneres, quan el projecte estigui llest, ho consultarem amb els veïns de la zona. Els membres de la cooperativa que queden vius són molt grans.

Vostès han impulsat la construcció d’un habitatge cooperatiu a Palamós. Quin ha estat l’interès de la ciutadania per aquesta iniciativa i com d’avançat està?

Més enllà dels recels inicials que hi poden haver per un model nou d’habitatge, hi ha hagut molt interès. La redacció del projecte inicial de l’edifici està feta, així com la cessió del terreny a la Cooperativa Sostre Cívic -per un període de 75 anys. Ara falta acabar de constituir el grup impulsor de 34 persones perquè puguin definir el projecte executiu i buscar el finançament per construir-lo.

L’any passat hi va haver queixes dins del cos de la Policia Local per falta d’efectius. S’ha fet algun pas en aquesta línia?

Sí! En els últims mesos, per cobrir jubilacions o canvis de destí, han entrat vuit agents nous al cos. I hi hem de sumar persones interines que de forma provisional s’uneixen a la Policia Local per reforçar la plantilla. Crec que estem en un bon moment i que en els pròxims mesos encara millorarà perquè hi havia un total de 12 incorporacions previstes. A més, s’han creat dues places noves que ajuden a fer el relleu més ràpid. Actualment, hi ha una quarantena d’agents al cos.

Aquest estiu, com preveuen la temporada turística? Pel que fa a a l’arribada de creuers, creu que serà comparable a la d’abans de la pandèmia?

El 2021 va ser una temporada turística de record i esperem repetir aquest estiu. Els comerciants ens deien que no recordaven campanyes tan bones. Palamós té un turisme pròxim que ve d’altres destinacions de Catalunya i del sud de França; potser als destins internacionals els és més difícil recuperar les xifres d’abans de la Covid, però aquí tenim bones previsions. Pel que fa al sector creuers, també es preveu superar les xifres del 2019; Ports de la Generalitat ho confirmarà aviat presentant el calendari. En la mateixa línia, volem un turisme de creuers petits.

Fent balanç d’aquest segon mandat al capdavant de l’Ajuntament de Palamós, hi ha algun projecte que li hauria agradat executar però quedi pendent?

Segur. Un dels projectes és el trasllat de l’estació d’autobusos que esperem poder veure acabada durant aquest mandat. Creiem que és vital treure-la del centre de la plaça Catalunya i situar-la al nou creixement de Palamós: al carrer Enric Vincke. Un altre tema important és l’hospital; ens hauria agradat avançar més de pressa, però deixarem el projecte encaminat. També queda pendent la construcció d’un nou tanatori municipal i tenim esperança de rebre, com a mínim, una proposta del pla director del port. La pandèmia ens ha frenat molts projectes; no sabem si a final d’aquest mandat o a principis de següent ens agradaria veure qüestions d’aquestes acabades.

Lluís Puig encapçalà la llista d’ERC a les pròximes eleccions municipals de 2023?

Estic disposat a ser candidat, però no seré un fre si des de l’assemblea local es decideix que hi ha d’haver relleu. De totes maneres, no tardarem gaire a anunciar-ho; esperem poder fer-ho abans de l’estiu.