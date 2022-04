Els paradistes del mercat artesanal d’estiu de Palamós reclamen poder repetir-lo aquest estiu

L’Ajuntament de Palamós va anunciar al mes de març la decisió de suspendre el mercat d’artesania que s’instal·lava des de fa anys al Passeig del Mar, del 15 de juny al 15 de setembre. Després de les queixes dels paradistes, que acusen el Govern municipal de carregar-se el seu «modus vivendi», el consistori ha acordat organitzar tres tipus de mercats temporals -que aviat començaran a licitar-se- aquest estiu al municipi. Els prop de vint artesans denuncien que encara no s’ha publicat el nou reglament i reclamen poder recuperar el format dels últims anys.

«Hem fet una reunió amb alcaldia i presentat diverses instàncies i no hi ha manera de trobar una solució», va criticar Maria Liz Laredo, vicepresidenta de l’Associació de Dones Artesanes del Baix Empordà de Catalunya (ADABECAT). Laredo va assegurar que l’Ajuntament, després de la reunió, s’havia compromès a «tornar-se a reunir amb nosaltres per mirar de trobar punts en comú», però que això no ha passat. «Ens atenen, però no ens escolten», va lamentar.

Per la seva banda, el regidor de Promoció Econòmica, Fires i Mercats, Emili Colls, va explicar que la licitació actual feia dos anys que havia caducat i que s’havia de licitar de nou; moment en què s’ha decidit canviar el format. El regidor va assegurar que un dels motius és que «tot i que la normativa aprovada recollia que s’havia de parar cada dia, hi havia incompliments flagrants d’assistència i mai hi havia el mateix nombre de parades obertes». Colls va afirmar que els paradistes ho justificaven dient que no complien les expectatives econòmiques. Els artesans neguen que es produís aquesta situació -tret d’algun dia puntual derivat de males condicions climatològiques- i exposen que han demanat l’informe tècnic, però no els el faciliten. «Si hi ha incompliments, hi hauria d’haver denúncies i multes», va destacar Laredo.

Tres mercats aquest estiu

La voluntat de l’Ajuntament de Palamós aquest estiu és canviar el mercat i permetre als artesans parar al Passeig del Mar del 17 al 26 de juny, fer-ho també uns dies entorn del 15 d’agost coincidint amb la Mare de Déu d’Agost o participar del mercat que es farà a la Fosca tots els dissabtes de juliol i d’agost. Per optar a les 15 places que s’oferiran a cada mercat, hauran de presentar-se al procés de licitació.

«Hi ha famílies d’artesans que depenen d’aquest mercat i es quedaran sense aquests ingressos», va denunciar la vicepresidenta de l’ADABECAT, que lamenta que se’ls hagi avisat amb tan poc temps d’antelació. «És molt just per fer un canvi de format; si ho haguéssim sabut l’any passat, hauríem buscat altres opcions».

Per mirar de revertir la situació, l’associació s’ha reunit aquesta setmana amb els grups de l’oposició que detallen que no entenen el que està passant i han demanat explicacions a l’equip de govern. «Ens decepciona la seva forma d’actuar perquè va en contra del que vol el poble», va afirmar Raimon Trujillo, portaveu del grup municipal Junts per Catalunya.