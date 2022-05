La Generalitat preveu un edifici annex per l’ESO del Vila-romà

L’institut-escola Vila-romà de Palamós, que fa dos cursos va incorporar l’ESO, disposarà d’un edifici annex per ubicar-hi les línies de secundària. Així ho va explicar la regidora d’Ensenyament de l’Ajuntament de Palamós, Laura Lafarga, que va assegurar que «la Generalitat té el compromís de construir-lo i ja està posant els recursos per elaborar el projecte d’aquest edifici annex». Ara per ara, les aules d’ESO estan ubicades dins de l’antic edifici d’aquesta escola.

L’equipament actual del Vila-romà té espai per encabir totes les aules d’infantil i de primària, però no disposa de mòduls lliures per l’alumnat d’ESO, que es va ampliant curs a curs. Aquests estan fent classe a l’antic edifici escolar deñ centre, que fa uns anys s’havia transformat en l’Aula d’Aprenentatge municipal.

Activar el projecte per construir un edifici nou per a l’institut escola Vila-romà és una reividicació del grup local del PSC de Palamós. Ara, s’espera que la Generalitat comenci a treballar en el projecte per tirar-ho endavant.

Lafarga va recordar que convertir l’antiga escola Vila-romà en un institut-escola ha suposat millores al municipi, que fins fa dos anys disposava d’un únic institut públic i d’un de privat. «Ens ha permès descongestionar les línies», va afirmar Lafarga.

Ara mateix, hi ha 61 alumnes de 1r d’ESO a l’institut de Palamós i 50 a l’institut-escola Vila-romà. De segon, en tenen 89 i 54, respectivament. Pel que fa a tercer i quart, cursos que encara no s’han obert al Vila-romà, hi ha 120 i 122 alumnes per any. Les xifres revelen com aquests es van repartint de forma cada vegada més equitativa entre els dos centres.

Pel que fa al Vedruna, l’institut concertat del municipi, aglutina un total de 362 alumnes repartits en grups de 90 per curs escolar. En total, ara hi ha 858 alumnes cursant secundària a Palamós repartits entre els tres centres.

Aquesta descongestió de l’oferta de secundària pública ha permès també augmentar el nombre de graus formatius que s’ofereixen a l’institut. Actualment, s’hi pot cursar el grau de cicle inicial d’Informàtica d’oficina i els de cicle mitjà de Cures auxiliars d’infermeria, Atenció de persones amb dependència, Sistemes microinformàtics i xarxes i Farmàcia i parafarmàcia. Pel que fa als graus superiors, l’institut de Palamós ofereix el de Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma i el d’Higienista bucodental. I, finalment, hi ha el curs d’especialització d’Intel·ligència artificial i big data.

«Tenim una oferta professional en què s’ofereixen tots els nivells de grau; des d’inicial a especialització», va explicar la regidora d’Ensenyament de l’Ajuntament de Palamós.