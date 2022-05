Celebren una «rave» multitudinària al bell mig de les Gavarres

Unes 300 persones van celebrar durant tot el cap de setmana una «rave» multitudinària al bell mig de les Gavarres.

Veïns de diversos municipis val alertar la policia de la festa i també una entitat que gestiona la zona.

La celebració es va fer a la finca del Mas Saïs, situat a prop de Sant Cebrià dels Alls, al municipi de Cruïlles i va mobilitzar unes 300 persones, segons van comptabilitzar els Mossos.

Aquesta macrofesta va causar destrosses als camps de Mas Saïs i també, hi van deixar moltes deixalles, tal com expliquen des de l'Associació de Gestors Forestals de les Gavarres, que precisament s'encarrega d'aquesta finca, que comprèn més de 100 hectàrees.

Aquest dissabte centenars de persones es van plantar al mig dels camps de pastura d'aquesta finca, que es troba ubicada al bell mig del Massís de les Gavarres. Un cap de setmana on hi havia perill d'incendi en molts indrets arran de la gran pujada de temperatures i que havia obligat a cancel·lar moltes activitats a l'aire lliure.

Accés complicat

Aquesta finca té un accés complicat però que s'hi pot arribar des del Puig d'Arques i anant en sentit Calonge, s'hi van concentrar unes 300 persones. S'hi van instal·lar amb furgonetes i grans equips de música.

Els denunciants d'aquesta "rave" van ser de diversos municipis, de la Bisbal, Calonge, Santa Cristina, entre altres. Ja que el soroll es podia sentir des de diversos punts. Les primeres trucades d'alerta, segons han confirmat els Mossos, els van entrar cap a les nou i un quart de deu de la nit de dissabte.

Els agents de la comissaria de la Bisbal van intentar localitzar aquesta festa amb les indicacions que rebien, per un massís ja de per sí complicat per moure's si cal fer-ho per pistes forestals. Cap a tres quarts de dues de la matinada la van localitzar i van muntar un dispositiu policial de control d'entrada i sortida de la festa. Aquest tipus de controls se sol fer per evitar entrades forçades en aquestes festes i no hi hagi cap mena d'enfrontament.

Identificacions i proves d'alcohol i drogues

La policia va fer multitud d'identificacions, asseguren, i es van realitzar també 34 proves d'alcohol i drogues. D'aquestes, sis persones van resultar positives: quatre per anar begudes i dues més per anar sota l'efecte de substàncies estupefaents.

La festa es va donar per acabada i, per tant, desmantellada a les set del vespre de diumenge. Quan van marxar els últims participants.

Els Mossos d'Esquadra investiguen qui hi ha darrere de l'organització de la macrofesta.

Aquesta no és la primera "rave" que se celebra a les Gavarres però sí, la més multitudinària fins ara.

Indignació dels gestors

L'Associació de Gestors Forestals de les Gavarres ha denunciat la celebració de la "rave" als Mossos d'Esquadra arran de l'avís d'un membre d'una Agrupació de Defensa Forestal (ADF) de la zona. Ahir el matí van anar a fer una visita a la zona del Mas i es van trobar com els camps de pastura havien patit destrosses pel pas vehicles. A banda, també denuncien que hi havia tota mena de deixalles que van intentar retirar de la finca com ara compreses, preservatius, mocadors, ampolles, llaunes, entre altres i també, moltes defecacions.

També lamenten que la seva tasca de manteniment i gestió es vegi tocada per fets com aquestes, ja que s'hi ha produït un fort impacte. Així mateix, denuncien que l'administració lliga molt les mans als gestors forestals i, en canvi, després es troben amb fets com els del cap de setmana que els deixa indefensos i el territori protegit amb afectacions.