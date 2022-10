El sindicat Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) ha entrat a tràmit una carta dirigida a l'alcaldia de Palamós (Baix Empordà) en què demana que s'obri un expedient disciplinari al cap de la Policia Local. Denuncien que s'hagi expedientat dos agents del cos, que són també delegats del sindicat, «sense motius justificats». Ho consideren un abús d'autoritat, una conducta antisindical i ho titllen de possible «prevaricació». «Tenim la sensació que s'està perseguint els representants del sindicat perquè la plantilla s'estigui quieta», explica Rafael Sánchez, president del sindicat CSIF a Girona, que assegura que fa anys que pateixen «una persecució sindical per part d'aquest Ajuntament».

Els dos agents expedientats van rebre l'avís la setmana passada a través d'un Decret d'Alcaldia. Els procediments se'ls han obert per causes similars. A un, per haver qüestionat el seu superior i a l'altre, per desobediència. El primer cas fa referència a una entrevista que va fer el delegat Miquel Àngel Garcia a Ràdio Palamós sobre la multa de trànsit interposada a un vehicle no logotipat de la Policia Local a finals de setembre.

El cotxe va ser detectat fora de la seva àrea d'actuació, concretament al terme municipal de Castell d'Aro, circulant a 111 quilòmetres per hora en un tram amb una velocitat màxima permesa de 80 quilòmetres per hora. La multa suposava pagar 300 euros i la pèrdua de 2 punts del carnet; però com que ningú es va identificar com a conductor, la sanció imposada pel Servei Català de Trànsit es va triplicar. L'Ajuntament va al·legar que era impossible saber qui conduïa el cotxe.

En antena, l'agent Garcia va assegurar que l'informe -efectuat per l'Ajuntament- no volia esclarir els fets. «Estem treballant amb algú que no és capaç de dir que ha fet una infracció de trànsit. No podem acusar a ningú, però només hi ha una persona que pot agafar el cotxe i sortir», va dir, referint-se al cap de la Policia Local.

L'altre delegat a qui se li ha obert un expedient disciplinari per desobediència al seu superior és un caporal. El sindicat nega que això hagi estat així i al·lega que l'agent va demanar aclariments sobre el protocol de les pistoles taser al seu superior, un fet que li hauria costat la sanció.

Amb tot, aquesta és la segona vegada aquest 2022 que el CSIF demana que s'obri un expedient al cap de la Policia Local. A mitjan abril, el sindicat ja van presentar una carta a alcaldia on considerava que «s'intenta desprestigiar» quatre delegats del sindicat que són agents de la policia del municipi. Una denúncia que mantenen perquè asseguren que la situació no ha canviat.