Un jove de 29 anys ha mort per afegir cafeïna en excés al seu batut de proteïnes. Thomas Anthony Masfield, era un pare de dos fills i entrenador personal, resident a Gal·les, el Regne Unit, que va patir una aturada cardíaca per tirar massa cafeïna de manera accidental a la beguda que va prendre amb la intenció de realitzar una rutina d'exercicis.

La mescla va resultar equiparable a 200 tasses de cafè segons les dades revelades per l'autòpsia. Segons l'informe al qual ha tingut accés el Daily Mail, el cos de Mansfield tenia 392 mg de cafeïna per litre de sang, quan 78 mg ja poden resultar mortals.

L'entrenador no va calcular bé la quantitat que havia de consumir i va ingerir al voltant de 5 grams de cafeïna en pols. Una quantitat que dista molt del recomanat per la companyia de suplements esportius que comercialitza el producte que va prendre Masfield. La dosi recomanada és d'entre 60 i 300 mg per cada beguda, dues vegades al dia. Per això, la dosi diària no hauria de superar els 600 mg.

La seva dona es troba en estat de xoc després de presenciar els fets. En declaracions a diversos mitjans, Suzannah Mansfield va revelar haver vist que el seu marit va haver d'estirar-se al sofà, amb un fort dolor al pit poc temps després de beure's el batut. Instants després, va començar a treure escuma per la boca.

La vídua va sortir al carrer per a demanar ajuda als seus veïns i va cridar als serveis sanitaris perquè enviessin una ambulància que ajudés al seu marit. Quan van arribar els paramèdics, tan sols uns minuts més tard, van tractar a l'home amb un desfibril·lador per a contenir el ritme cardíac “extremadament anormal” que estava patint el jove.

L'entrenador va ser traslladat d'urgència fins a l'hospital Ysbyty Glan Clwyd abans de patir una aturada cardíaca. Els metges van tractar de reanimar a Mansfield diverses vegades, però va ser declarat mort per intoxicació per cafeïna unes hores després.

El consum de cafeïna pura en pols s'ha disparat durant els últims anys, de fet és un producte que pot adquirir-se fàcilment a través d'Internet. L'efecte que produeix és equivalent a 28 tasses de cafè, per la qual cosa poden ocórrer sobredosis accidentals. De fet, l'Administració d'Aliments i Medicaments dels Estats Units, coneguda com FDA per les seves sigles en anglès, insisteix que és tan letal que els mesuradors casolans resulten inútils a l'hora de mesurar la dosi indicada del producte correctament.

Els símptomes d'una sobredosi de cafeïna pura poden incloure pols accelerat o perillosament erràtic, convulsions, vòmits, diarrea, estupor, desorientació i la mort. Tots ells molt més intensos que els que ocasionen prendre massa cafè, te o una altra beguda amb cafeïna.