Salvador Illa celebra el seu 58 aniversari sortint a córrer per Girona

El líder del PSC i candidat socialista a la presidència de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrat aquest diumenge el seu 58 aniversari sortint a córrer per Girona amb un grup de periodistes que segueixen la campanya electoral dels socialistes catalans.

Conegut aficionat al "running" i a fer maratons, Illa, que acostuma a aixecar a les 5 del matí, ha fet matinar a la caravana de periodistes, citats a les 06.20 hores a la seu del PSC per pujar a l'autobús i dirigir-se a Girona, on aquest migdia té un míting amb l'expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero.

El candidat també ha pujat a l'autobús a mig camí i tota la comitiva ha posat rumb cap a les instal·lacions del Grup Excursionista i Esportiu Gironí (GEiEG), on ha començat la ruta, d'uns 10 quilòmetres.

Tan sols sis periodistes de la caravana han tingut la valentia de sortir a córrer amb Illa i tractar de seguir-li el ritme -cosa que ha estat impossible-, mentre que la resta de la caravana els ha esperat per a l'esmorzar posterior.

Després d'una hora corrent, i recórrer els voltants de Montilivi, el camp del Girona FC -on ha pogut veure restes de la celebració de la victòria d'ahir davant el FC Barcelona que va certificar la seva classificació per a la Champions League-, Illa ha fet un volt per la pista d'atletisme del GEiEG i s'ha dirigit cap als vestuaris per canviar-se i esmorzar amb la premsa.

En arribar a l'esmorzar, el candidat ha rebut un regal d'aniversari dels periodistes, que a tall de broma l'han obsequiat amb un joc de petanca, en la qual cada bola representava un partit polític i el bolig era la presidència de la Generalitat.

El regal és una picada d'ullet a una frase del candidat socialista en un míting a l'Hospitalet de Llobregat, en el qual va dir: "Hem jugat un parell de partides de petanca i les he perdut totes. Millor perdre a la petanca que perdre les eleccions. Les eleccions les guanyarem. Però a la petanca l'alcaldessa ha guanyat, com sempre", en al·lusió a l'alcaldessa socialista Núria Marín.