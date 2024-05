Salellas: "Els gironins volem que la Champions es jugui a Montilivi"

"Els gironins volem que la Champions es jugui a Girona", ha assegurat aquest matí l'alcalde de la ciutat, Lluc Salellas, durant una entrevista al programa Via lliure de RAC1. L'escenari dels partits europeus la propera temporada és, ara mateix, el gran maldecap del club i dels aficionats, donat que la UEFA ja ha denegat la possibilitat de tenir disponibles les grades provisionals. Davant d'això, Montilivi només podria tenir 9.000 localitats de capacitat, que serien menys per al públic perquè hi caldria descomptar els compromisos del club i la UEFA. Des del club, el president Delfí Geli manté que "la idea és poder jugar a Girona", però en declaracions aquesta matinada al Tu diràs de RAC1, ha mantingut oberta l'opció de buscar un estadi a Barcelona: "a Montilivi, tristament, hi ha gent que no podria veure tots els partits, si vas a un estadi més gran et dona més opcions", va dir.

Lluc Salellas, en l'entrevista radiofònica, ha dit que se sentia "molt content, com si fos un petit somni. Et lleves i et preguntes si realment ha passat, i veus que sí". També ha indicat el que representa el bitllet per a la Lliga de Campions: "Per a una ciutat com nosaltres reforça el sentiment d'identitat, comunitat i d'orgull dels gironins i gironines. Ens dona projecció pública arreu del món, estem preparats per ser una ciutat de Champions. Vila-real, amb la meitat de població que Girona, ha sigut ciutat de Champions". Sobre el problema que s'ha generat a Montilivi i d'on s'acabaran jugant els partits de la competició, ha dit que "el que esperem és que la Champions es jugui a Montilivi. Hem estat treballant amb el club i els tocarà a ells decidir on es vol jugar".