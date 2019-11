Avantatges d'instal·lar plaques solars

L'escalfament global marca la problemàtica de l'emergència climàtica com una prioritat en el centre de l'ordre internacional. Fa pocs dies es publicava un informe suportat per més de 11.000 científics internacionals, el qual adverteix de l'amenaça segura d'un «incalculable sofriment humà» si no prenem mesures urgentment.

Aquest informe concreta sis mesures fonamentals i indispensables per a evitar una catàstrofe mediambiental sense precedents. La primera d'elles incideix en el canvi de model energètic reemplaçant recursos fòssils per energies renovables, com la fotovoltaica.

La responsabilitat mediambiental, com a qüestió de consciència col·lectiva, comença a emergir amb força. En els últims nou mesos, a nivell estatal, s'ha instal·lat major potència solar fotovoltaica que en els darrers deu anys, segons dades de la Xarxa Elèctrica d'Espanya (REE).

1.- Estalvi de la factura de la llum:

L'increment d'instal·lacions fotovoltaiques residencials i industrials no s'explica únicament per causes de sostenibilitat, a més també per l'estalvi en la factura de la llum que suposa un factor de decisió clau, així com les múltiples subvencions estatals, autonòmiques i locals, cada vegada més freqüents.

2.- Ajudes públiques:

Les ajudes per a energies renovables permeten en molts casos costejar les quotes de finançament de la instal·lació per un import menor al que el client pagava anteriorment en la seva factura elèctrica. Això s'explica perquè, a més de comptar per exemple amb bonificacions a l'IBI en la majoria d'ajuntaments, una instal·lació fotovoltaica genera estalvi des del primer moment en el que s'instal·len els panells solars.

3.- Estalvi energètic:

Una instal·lació residencial amb bateria pot generar fins a un 90% d'estalvi en el consum d'energia.

4.- Incrementar el valor del immoble:

Una instal·lació fotovoltaica incrementa el valor immobiliari de la propietat, el que suposa una interessant inversió a llarg termini, ja que els panells solars tenen una durada d'uns 25 anys a ple rendiment. Passat aquest termini, continuen funcionant a un 80%, aproximadament.

Nombre de projectes triplicats

