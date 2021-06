La lluita contra el canvi climàtic és un dels grans reptes als quals s’enfronta la nostra societat. Cada vegada som més conscients de la importància que té cuidar el medi ambient i encara que tots hi podem aportar el nostre granet de sorra, es necessita una ajuda extra per reduir el CO2 que ja es troba en l’atmosfera. Existeixen solucions que poden ajudar a reduir aquestes emissions, com l’ús de tecnologies capaces de capturar el CO2 emès, així com noves formes de generar i consumir energia. Però una alternativa natural, que cada vegada està adquirint més repercussió, és la reforestació: tornar a plantar arbres en un territori que havia sigut un bosc amb anterioritat o que en el passat va perdre gran volum de vegetació. Els boscos tenen la capacitat d’absorbir CO2 i actuar com a col·lectors naturals de carboni.

Sembrar d’oxigen el planeta

Segons el tercer Inventari Forestal Nacional, a Espanya hi ha més de 9 milions d’hectàrees de superfície forestal desarborada i una important superfície agrícola semiabandonada que podria ser canviada a ús forestal. Això fa que el nostre país tingui un gran potencial per crear col·lectors naturals de carboni capaços de compensar emissions de CO2 amb el fi de descarbonitzar el planeta.

La reforestació és una eina important per a la producció de l’oxigen necessari per a la vida, d’aquí que les grans extensions de boscos siguin conegudes com a “pulmons de la terra”. Al plantar arbres sembrarem oxigen per al planeta. A més a més, són una solució climàtica natural: cada arbre captura diòxid de carboni a mesura que creix gràcies a la fotosíntesi: com més creix, més capacitat per absorbir té i, per tant, més CO2 retira de l’atmosfera. L’impacte ambiental d’un nou bosc es pot mesurar a partir dels 40 anys des de la seva plantació i s’estima que, a Espanya, cada hectàrea absorbirà una mitjana d’unes 200 tones de CO2 en aquest període.

A Espanya hi ha 26 milions d’hectàrees forestals i d’elles, 17 milions estan repoblades. En les nou restants, és on es poden portar a terme iniciatives de reforestació

En aquest país ja existeixen empreses que es dediquen a la reforestació com a eina de compensació d’emissions. “Vam començar plantant desenes d’hectàrees, ara n’estem recuperant centenars i l’any que ve estarem treballant en milers”, explica Enrique Enciso, cofundador de Sylvestris, una companyia participada per Fundació Repsol especialitzada en reforestació de boscos i desenvolupament rural.

Projectes amb triple impacte

“L’aposta per la reforestació té un impacte enorme, sobretot a l’Espanya buidada. Invertir en boscos que capturin CO2 suposarà una gran oportunitat per a les zones rurals”, destaca Francisco Martínez, cofundador de Sylvestris.

En aquest context neix Motor Verde, una iniciativa pionera posada en marxa per Fundació Repsol amb l’objectiu d’impulsar la compensació d’emissions a través de reforestacions a gran escala. L’impacte és triple, ja que no només es genera un benefici mediambiental: també té beneficis per a la societat, ja que és una eina per generar llocs de treball locals de qualitat i inclusius, donant prioritat a persones que es troben en situació desafavorida o en risc d’exclusió. Així mateix, és un motor per a l’economia rural, apostant per un negoci verd i sostenible, amb gran projecció de futur.

A més, Fundació Repsol, juntament amb els experts de Sylvestris, ha impulsat altres projectes de reforestació a Espanya, creant nous boscos com a col·lectors de carboni. “Un dels projectes més importants en els quals hem treballat el 2020 ha sigut a Terol, al municipi d’Ejulve, on hem contractat persones de la zona, la majoria en situació vulnerable”, recorda Enrique Enciso.

A més de Terol, s’han impulsat projectes de reforestació als voltants de llocs com Cartagena, Tarragona i Muskiz. A Cartagena, per exemple, s’han reforestat 17 hectàrees de terreny a La Atalaya, un enclavament emblemàtic de la ciutat pel seu passat i per ser una de les muntanyes més concorregudes pels habitants de Cartagena per a la pràctica esportiva. Per la seva part, a Tarragona, on la finca de l’Ermita del Remei de Flix es va veure afectada per l’incendi del 2019 a la Ribera de l’Ebre, s’han plantat més de 5.000 arbres en 10,5 hectàrees (que absorbiran un total de 641 tones de CO2 en els pròxims 50 anys), o a la zona de les Pozas a Muskiz on s’ha reforestat un terreny de 7 hectàrees. També hi ha altres projectes de reforestació en marxa a Galícia i Castella-la Manxa. Per a totes aquestes iniciatives s’han contractat treballadors locals, que es trobaven en una situació de vulnerabilitat.

El canvi de conscienciació i el compromís amb el medi ambient estan aconseguint que la reforestació s’hagi convertit en una de les propostes més esperançadores en la lluita contra el canvi climàtic, a més a més de ser una solució natural, amb beneficis per a la societat i rendible, perquè les futures generacions heretin un planeta més sostenible.