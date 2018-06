Denuncien irregularitats en les oposicions d'Ensenyament

Diversos mestres i professors que es van presentar a les oposicions d'Ensenyament de l'abril passat han començat a presentar recursos d'alçada contra la resolució del seu examen. Denuncien que els criteris de correcció no han estat transparents i consideren que n'és una mostra el fet que entre el 50 i el 60% d'alguns tribunals no hagin passat a la segona fase de la prova, la presentació oral de la programació, a causa del caràcter eliminatori dels exàmens. Alguns dels docents afectats asseguren que s'han aprovat exposicions orals amb irregularitats com ara utilitzar paraules en català en l'especialitat d'anglès. També critiquen que les proves escrites siguin nominals, és a dir, que el tribunal pot saber la identitat de l'examinand que ha d'escriure el nom i el DNI.

Una mestra d'anglès, que prefereix mantenir-se en l'anonimat, explica que l'any passat ja es va presentar a les oposicions d'Andalusia i va treure més d'un 7. Enguany ha volgut presentar-se a les oposicions a Catalunya, que comptaven amb 2.000 places, i no ha passat de la primera prova. En l'examen teòric va rebre una qualificació de 6,5 i el cas pràctic de 3,1. Sorpresa, va decidir veure els exàmens orals dels qui havien aprovat amb millors notes, i es va trobar amb com a mínim un cas en què l'opositor va utilitzar paraules en català en una presentació per mestre d'anglès, o un altre cas en què el docent va llegir la programació en comptes d'exposar-la.

El mateix li ha passat a una altra noia, també en l'especialitat d'anglès, que es va trobar situacions similars en les presentacions orals. Per això consideren que els criteris no han estat ''transparents'' i denuncien que després de fer la reclamació corresponent, no se'ls hagi enviat els motius de la nota per saber ''què han fet malament'' sinó tan sols una carta, la mateixa a tots els reclamants, que confirma que es desestima la reclamació sense més explicacions.

Alguns d'aquests mestres que no han passat el concurs d'oposició s'han començat a mobilitzar a través de les xarxes socials i han començat a presentar recursos d'alçada, el darrer procediment a què poden aspirar. De fet, aquest és el procediment que anima a fer el sindicat USTEC-STEs. Segons ha explicat el portaveu, Ramon Font, hi ha algun tribunal d'educació física que només han aprovat dos opositors i que la resta dels examinands, una quarantena, han presentat aquest recurs d'alçada, que confia que es resolguin positivament.

Font ha detallat que és habitual en les proves eliminatòries fer ''un cribratge'' i aprovar només 10 persones de 70, per exemple, perquè així, les persones eliminades no han de fer la presentació, però reconeix que és ''molt estrany'' que totes les notes siguin entre el 3 i el 4 i els dos aprovats passin del 7. Font ha criticat aquest sistema d'oposicions beneficia els qui poden preparar-se més la part memorística, en detriment de la pràctica habitual a l'aula. Considera que actualment les proves, amb aquest funcionament són un ''ERO encobert'' i confia en què el nou consell estableixi canvis per poder fer front a les oposicions ''massives'' que s'han de fer els cursos propers si es volen reduir del 30 al 5% els interins.