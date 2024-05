Liverpool, Arsenal, Inter o PSG ja esperen el Girona

La fam d’aquest Girona 2023-24 és inacabable. La història va començar una tarda calorosa d’agost a Sant Sebastià amb un empat a un a Anoeta. Ben poca gent coneixia Dovbyk, autor del primer gol de la temporada i Savinho era un meló per obrir per als aficionats. El Girona venia de quedar-se a les portes de la Conference i, malgrat que els més optimistes somiaven repetir aspiracions europees, ben pocs ho veien factible, però sí, ho era. A còpia d’un futbol que enamora i d’una confiança sense límits, el Girona ha anat guanyant partits i trencant rècords fins a plantar-se, no ja a la Conference, sinó a la Champions League. Sí, sí, a la Lliga de Campions directe sense haver passat abans per cap altra competició continental. Un rècord inèdit al futbol espanyol i que converteix el Girona en el quinzè club de la Lliga que participa a la Champions. Els de Míchel agafaran el relleu del Màlaga, l’últim equip que s’hi va estrenar i que hi va jugar per primer i únic cop el 2012. Ahir, al final del partit durant la volta d’honor dels jugadors a l’estadi es va sentir per megafonia per primera vegada l’himne tan esperat de la Champions.

Una imatge del Gol Sud durant el partit d'ahir / Aniol Resclosa

El Girona doncs, té l’honor d’afegir-se a una llista que encapçalen Barça i Madrid i que continuen Atlètic de Madrid, València, Deportivo de la Corunya, Athletic Club, Sevilla, Vila-real, Betis, Celta de Vigo i Mallorca. També l’Osasuna ha trepitjat la Champions malgrat que va quedar eliminat a la prèvia contra l’Hamburg el 2006.

Els jugadors no disponibles pel partit van veure'l a la llotja / Aniol Resclosa

Amb els més grans

Ahir a la nit, després de la victòria contra el Barça, Míchel es va deixar anar i va començar a parlar de possibles rivals. «M’agradaria el Liverpool perquè amb el Rayo, l’afició ens cantava «l’any que ve, Rayo-Liverpool». També l’Inter o el Juventus», deia el tècnic. La realitat és que el Girona estrenarà el nou format d’una competició en què es jugaran quatre partits com a local i quatre a domicili. De moment, alguns dels equips classificats són els següents: Arsenal, Manchester City i Liverpool a Anglaterra, Reial Madrid, FC Barcelona, a banda del Girona, a la Lliga, Inter i Milan, a Itàlia, Bayer Leverkusen, Bayern de Munic, Stuttgart, Leipzig i Borussia Dortmund a Alemanya, París Saint-Germain a França, PSV Eindhoven i Feyenoord als Països Baixos.