Escopir i pixar al damunt

Què s'esperava, ahir, Iceta? Fair play parlamentari? Ni Junqueras ni Puigdemont ni Comín no van poder ser al debat de TV3 dimarts passat. Els jutges de la JEC contra els drets dels ciutadans! Querella contra dos dels seus. I, l'endemà, la fiscalia acusava d'organització criminal 28 dels 30 encausats al Jutjat 13 de Barcelona, el qual iniciava els tràmits per embargar-los els béns. I el president Torra obligat a anar a declarar. I a la Mesa de les Corts, cap sobiranista. Algú ens vol cornuts i que paguem el beure. La metàfora de la situació l'explicava al macrojudici, el passat dia 8, Josep Grima, empresari de Calella de la Costa. Marchena, protegint l'actuació de lesFCSE, per deplorable que hagués estat, tallà l'interrogatori de l'advocada Ana Bernaola. No volia sentir que es descarregava armament en un hotel. Bernaola, múrria, li demanà pels dies posteriors a l'1-O. «El mateix dia 1-O, un cop tancats els col·legis, hi va haver una celebració a la plaça de l'Ajuntament per haver pogut votar. I un grup de gent vam acordar d'anar a protestar contra la violència demostrada per la GC als pobles del costat. Vam fer una petita concentració davant d'un hotel on s'allotjaven...». Marchena la tornà a interrompre. Bernaola adduí que l'interrogava sobre aquells fets perquè constaven com a testimonis de càrrec. Marchena li digué que no tenia cap connexió amb l'objecte del procés. No era cert i sabia que s'estrompassava una ratlla vermella. Quan les acusacions van acabar els interrogatoris, Marchena, davant la sorpresa de tothom, digué: «Senyora Bernaola, si ho vol, pot formular la pregunta que abans he declarat impertinent». (Mai vist!) Grima pogué explicitar l'actitud violenta i denigrant dels agents de la GC contra els calellencs i contra els ME. «Aquella nit, a la porta de l'hotel Vila, vam anar a cantar. Des dels balcons de l'hotel vaig rebre una escopinada d'un dels guàrdies. Tenien una actitud de fanfarroneria, jugant amb armes, amb les porres extensibles, mostrant-nos pistoles, i fins i tot se'ns van orinar al damunt». Diverses persones que van presentar una denúncia contra els GC (hi ha vídeos de tot plegat), entre les quals «una noia que va adjuntar un informe del veterinari perquè ella passejava amb el seu gos i van pegar també al gos amb una porra extensible». No em diran que no és una bona metàfora de la justícia que patim.