Torra: "La mesura més urgent per protegir-nos és quedar-nos a casa"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha reclamat aquest dissabte que la ciutadania es quedi a casa com a mesura "més urgent" davant la pandèmia del coronavirus. En una publicació a Twitter, Torra ha dit que cal quedar-se a casa a tot el país "per tu, per mi, per ells, per nosaltres". Finalment, ha assegurat que Catalunya "no fallarà" i que més que mai "demostrarà que som una societat solidària".





Catalunya no fallarà. Ara més que mai es demostrarà que som una societat solidària. I per això la mesura més urgent, per protegir-nos, és quedar-nos a casa. Ens cal fer-ho a tot el país. Hem de fer-ho. Per tu, per mi, per ells, per nosaltres #quedatacasa — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) March 14, 2020