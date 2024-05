Ludivers, jocs educatius a la Devesa de Girona

La Devesa de Girona s’ha convertit, durant aquest cap de setmana, en l’escenari preferit de molts infants, ja que ha acollit la desena edició del Ludivers, un festival dedicat al joc i a la cultura de la imaginació.

«És la quedada de cada any, com qui va a Disney una vegada a l’any», ha explicat rient Raquel. Aquest és el quart any que participa en el festival perquè a la seva filla «li encanta». Enguany, el que més ha gaudit han sigut «els jocs i pintar amb sorra». «És una iniciativa molt guai, pedagògica, divertida, emocionant, aprens coses que després te les pots emportar a casa», ha assegurat Raquel. Amb ella, aquest matí, anava Maria, en el seu cas sí que era la primera vegada en el Ludivers i ha volguy afegir que «hi ha molta varietat, és una passada».

Els espais del festival són ben diversos i hi ha activitats preparades per a totes les edats. El Miniplaneta, destinat als més petits; el Planeta Juganer, l’espai per als jocs de taula i de construcció; el Planeta Click&Dit, sobre les noves tecnologies; Planeta imaginari, espai de lectura; Planeta Articiència, tallers artístics i científics; Espai Gastrolúdic, amb propostes culinàries; i Satèl·lits, instal·lacions interactives; a més dels espectacles.

Imatge del taller «Amanida de colors» del Planeta Gastrolúdic del Festival. / Aniol Resclosa

L’Òscar i la Sònia han fet algunes de les activitats com: fer figures de fang, que va ser la seva activitat preferida; jugar al minigolf; participar en la pista d’aventures; o jugar al tenis. L’Olga i la Glòria, que els acompanyaven, van assegurar que no era la seva primera vegada en el Ludivers i que és «perfecte perquè els entreté molt».

Per l’Alícia aquesta tampoc era la seva primera vegada en el festival, ja el coneixien d’altres anys i li sembla una iniciativa «fantàstica» perquè és educativa, amb propostes noves i molta varietat. A més, que l’espai sigui la Devesa també li suma un valor afegit. Així mateix, Alícia agraeix que es faci durant tot el cap de setmana perquè això «dona molta flexibilitat». Ella anava amb el seu marit, la seva filla i el seu fill, en Tomàs, qui li «encanta» el Ludivers i, sobretot, els jocs de taula i la tirolina, que han estat les seves activitats preferides. «Sempre ens ha encantat el festival, però sí que té un punt negatiu: els lavabos. Només n’hi ha dos i s’embossen de seguida, això amb nens és terrible», ha exposat Alícia.

