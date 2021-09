ERC i Junts mantenen el seu duel de relats sobre la taula de diàleg amb l’Estat. I amenacen de mantenir la polifonia tota la legislatura. Mentre la detenció de Carles Puigdemont a Sardenya és per als postconvergents la prova que el fòrum és inútil, per als republicans el tràfec judicial de Puigdemont dóna més sentit que mai als conclaves entre governs i a la defensa, en ells, de l’amnistia.

Pere Aragonès, en aquesta tesi de defensa de la taula, va exculpar ahir l’executiu de Pedro Sánchez de tota responsabilitat en la peripècia sarda. Així, va dir que «no li consta» que el Govern sigui responsable de la detenció de Carles Puigdemont i va defensar la necessitat de «mantenir el rumb» de la taula de diàleg.

Aragonès sí que va responsabilitzar la cúpula judicial de l’Estat, que creu que actua per fer fracassar el diàleg. «El Govern espanyol no pot fer veure que no té res a veure amb ell», va afegir.

Per la seva banda, la vicepresidenta de Junts, Elsa Artadi, va avisar que l’actitud del Govern de Pedro Sánchez i la detenció de l’expresident «reforça la poca credibilitat» que donaven a la taula de diàleg, un fòrum que va definir com «una taula de partits i de socis parlamentaris», i va considerar que el seu objectiu s’ha ensorrat a ulls de gairebé tothom.

Aragonès, prèviament, i per explicar la limitació d’assistència a la taula a membres del Govern havia afirmat que «no és una negociació entre partits, és una negociació entre països». Per a Artadi, la detenció «no és una cosa que puguem fer veure que no hagi passat. Mostra l’actitud del Govern, no només pel comunicat que van enviar, sinó també per les posteriors declaracions de Sánchez i els seus ministres».

Aragonès va alertar que un procés de negociació «es pot veure afectat per moltes coses, però la clau és mantenir el rumb». I va avisar que «les inèrcies per abandonar la taula seran molt grans», tot demanant al Govern de Sánchez que avanci els seus compromisos i faci «més passos» per acabar amb la «repressió» contra l’independentisme.

Sobre els Pressupostos de l’Estat, Aragonès va reclamar a Junts que «no faci política a curt termini». El president prefereix sumar esforços amb el seu soci de govern per negociar els comptes generals, però va advertir: «Si això ha de ser un instrument per desgastar l’independentista del costat, no comencem». I és que, com va afirmar Artadi, els postconvergents no tanquen aquesta vegada la porta a negociar els comptes de l’Estat perquè consideren que és «un dels pocs elements que queden per condicionar el Govern».