Tretze persones han resultat ferides aquest divendres a causa d'una explosió durant un incendi que ha cremat totalment la nau d'una empresa de tractament de residus químics, al polígon industrial Foix de l'Arboç (Tarragona).

La majoria són treballadors de l'empresa i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha explicat en un tuit que tres persones estan en estat greu, nou tenen ferides lleus i la valoració mèdica de l'altra persona està en curs.

Aquests tres ferits greus per cremades seran traslladats a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, on hi ha una unitat específica de Cremats.

🔴 Actualització incendi #lArboç:

Ha cremat totalment una nau de reciclatge amb productes inflamables i n'ha col·lapsat la coberta. Col.lateralment ha afectat també 1 cisterna i 3 remolcs de camió del solar del costat i 6 cotxes que estaven aparcats al carrer. pic.twitter.com/i1g4L0Z4yN — Bombers (@bomberscat) 3 de diciembre de 2021

Es tracta d'una empresa de tractament de residus on hi ha olis, dissolvents i altres materials derivats inflamables, han explicat els Bombers de la Generalitat també en un tuit.

A causa del foc s'ha esfondrat la coberta de la nau i l'incendi també ha afectat una cisterna i tres remolcs de camió del solar contigu, a més de sis cotxes que estaven aparcats al carrer.

Fonts dels Bombers han detallat que des de les 13 hores --unes dues hores després de l'inici de l'incendi-- el foc ja no avança i preveuen estabilitzar-lo "aviat", tot i que els treballs continuaran per revisar i remullar la zona.

Els Bombers han explicat que aquest divendres a les 11.02 hores han rebut l'avís a emergències per una explosió a l'empresa, i que en arribar ja s'havia desenvolupat l'incendi, que ha començat a la zona del pàrquing.

Han desallotjat les naus del voltant i des que hi han arribat els bombers han treballat per evitar que el foc es propagui a les instal·lacions de l'entorn.

Cap a les 13 hores hi ha 14 dotacions dels Bombers que treballen en l'incendi, que ha afectat cinc camions aparcats al garatge, i el foc està "totalment desenvolupat".

Per la seva banda, el SEM ha enviat 10 ambulàncies, dos helicòpters medicalitzats i tres unitats de logística.