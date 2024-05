Nou pas enrere del Barça: El declivi de l'equip de Xavi en cinc idees

Solament han passat onze dies des que la cúpula esportiva del Barcelona anuncià la continuïtat de Xavi Hernández fins a juny de 2025 i, pràcticament, tot just començar, l'equip ha tornat a fer un pas cap a enrere.

Una victòria davant el València, però una derrota dolorosa davant el Girona, de nou per 4-2, i aquesta vegada després de caure en picat mentalment després de dominar el partit i permetre a l'equip de Míchel Sánchez refer-se i donar-li la volta a la situació.

Una qüestió de diners

La situació és paradigmàtica, perquè perdre en Montilivi li ha suposat al Barcelona quedar-se momentàniament sense la segona plaça del campionat, que dóna accés a la Supercopa d'Espanya, però sobretot a un fix de 6 milions més un bonus segons la classificació final.

En l'última edició, els blaugrana van ingressar 7,3 milions en total, una quantitat que es juga en aquests quatre partits que resten, en els quals necessiten superar en la classificació al Girona, ara segon amb un punt més.

Per cert, la Federació Espanyola de Futbol també surt perdent si no es classifica per a aquesta competició el Barcelona o el Reial Madrid, ja que els 40 milions per edició se'n resten cinc si qualsevol d'aquests dos equips no juga a Aràbia Saudita.

Però més greu encara per a les arques del club blaugrana va ser la seva eliminació europea en els quarts de final de la Champions, que el va deixar fora del Mundial de Clubs de 2025, la qual cosa li hagués suposat 50 milions d'ingressos més.

En qualsevol cas, i en una temporada de transició, en la qual juga els seus partits en Montjüic i amb la necessitat de tornar al més aviat possible al nou estadi per començar a generar de manera notable ingressos, les dades econòmiques són nefastes en aquest sentit.

Les imatges del Girona - Barça / David Borrat (EFE)

El drama defensiu del Barça...

Els de Xavi Hernández, que van cimentar el títol de lliga de la passada temporada, en grans prestacions defensives, estan vivint un inexplicable calvari en la present que li han fet acabar amb les seves opcions en totes les competicions.

La mostra són els últims partits, en els quals el Barça ha encaixat quatre gols davant el PSG -eliminació en la Champions-, tres en el Bernabeu -derrota i adéu a la Lliga-, dues en la victòria davant el València i altres quatre davant el Girona, per perdre la segona plaça.

En total 13 punts en quatre partits. Des de l'inici del curs, el Barça porta encaixats 68 gols en total, en la Lliga, amb 43, és el novè que més tants permet.

... i el drama en els partits grans

La fiabilitat dels de Xavi en els grans partits del curs ha estat escassa. Excepte en les dues victòries de lliga davant l'Atlètic de Madrid, l'il·lusionant triomf a París en l'anada de cambres, la victòria a Porto en la primera fase de la Champions i la passada a quarts davant el Nàpols, el Barcelona s'ha mostrat molt inconsistent.

Ha perdut els tres partits disputats davant el Reial Madrid, els dos de Lliga i el de la Supercopa amb golejada inclosa; els dos jugats davant el Girona, amb vuit gols encaixats; i també va caure en Sant Mamés en la Copa.

La renovació pendent

Després de la derrota en Montilivi, es van observar unes imatges televisives amb una improvisada reunió en la llotja de l'estadi entre el president Joan Laporta, el director esportiu, Deco, i Enric Masip, un dels components de la comissió esportiva.

Onze dies després de confirmar a l'entrenador, tot apunta al fet que les mirades se centraran ara en la plantilla i en la renovació de la mateixa.

El Barça, que presentarà com la resta de clubs el seu pla de tresoreria per al proper exercici a la Lliga, està pendent de si se li accepta el mateix i pot tornar a fitxar i a inscriure jugadors sense restriccions, cosa que no pot fer en l'actualitat.

Totes les operacions estan en via morta a l'espera que La Lliga validi el pla, però mentrestant, en els últims mesos, han aparegut diferents possibilitats per traspassar jugadors, com són els casos de Ronald Araujo, Raphinha o Frenkie de Jong.

L'absència d'un líder

Que el líder de l'equip hagi estat un xaval de 16 anys durant molts mesos, Lamine Yamal, explica la realitat del Barcelona. Ilkay Gündogan s'ha erigit en un 'Pep Consciències', especialment després de les derrotes doloroses: Real Madrid, PSG; però en el camp l'equip ha trobat a faltar la figura d'algun jugador que fes un pas al capdavant.