L’Institut dels Germans de les Escoles Cristianes (La Salle) va traslladar ahir a la fiscalia de l’Audiència de Barcelona la informació publicada per El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona, i que recull el testimoni de set noves víctimes de la pederàstia de l’exprofessor de La Salle Premià de Mar Jesús Linares, el mateix que va abusar sexualment i va violar l’escriptor Alejandro Palomas a mitjans de la dècada dels setanta. L’organització religiosa, que dirigeix el col·legi on van tenir lloc els abusos relatats per aquestes persones, ha contactat amb el ministeri públic perquè s’investigui i determini si hi ha hagut comissió de delictes i estableixi responsabilitats.

Monguilod revela els casos

Els casos revelats per l’advocat gironí Carles Monguilod afecten nous abusos presumptament comesos per Jesús Linares durant les dècades dels 70, 80 i 2000 en aquest col·legi. La responsable de relacions institucionals de La Salle, Isabel Llauger, va destacar que la germandat té «la total col·laboració» per aportar «la informació de què disposin» després d’obrir fa deu dies una investigació interna per la denúncia per abusos que va formular públicament l’escriptor Alejandro Palomas. Llauger també va demanar «perdó» a les víctimes d’abusos i les va animar a posar-se en contacte amb la institució de La Salle per poder verificar-ne els casos, demanar-los perdó i establir possibles reparacions pel dany causat a través del correu proteccion@ lasalle.es. «La Salle és la primera interessada a conèixer què va passar per saber quina responsabilitat va tenir, donant per fet que hi va haver una actuació deficient per part de la institució», va afirmar Llauger.

El testimoni d’Alejandro Palomas, que fa dues setmanes va fer públics els greus abusos sexuals que va patir per part de Linares durant la seva escolarització al col·legi de Premià de Mar, va commoure i animar la resta de víctimes que ara han fet públics els seus casos. L’escriptor, per la seva banda, ha formalitzat una denúncia als jutjats de Mataró, que han obert diligències i han remès la declaració de Palomas a la fiscalia perquè valori si pot o no acusar Linares. La possibilitat sembla remota atès que els abusos descrits van succeir fa gairebé cinquanta anys i ja han prescrit. Linares, de 91 anys, viu a una residència. Va deixar el col·legi fa set o vuit anys però va estar en contacte amb menors fins aleshores.