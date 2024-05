Descobreix la data en la qual ja no podràs circular en certes zones si tens l'etiqueta B i C mediambiental

La DGT cada vegada pren més mesures referent a la contaminació i a la seguretat viària. En aquest cas concret, recordem que per entrar a certes zones necessitem una etiqueta amb uns distintius: C, B, Eco o 0 emissions. Segons el color i distintiu, podrem accedir o no a algunes zones, sovint ciutats. Aquestes normatives es basen en la contaminació, la qual ha de reduir-se notòriament per aconseguir una millora en els nivells de CO₂. Ara, la DGT ja té una data en la qual, els vehicles amb les etiquetes B i C no podran circular per certes zones. Coneix quan i on s'implementarà aquesta normativa.

Fins avui, les limitacions afecten de ple els cotxes sense etiquetes o cotxes amb etiqueta A. Cotxes de gasolina que són anteriors a l'any 2000 i dièsel anteriors a l'any 2006. Aquests corresponen a l'etiqueta "A". Quant a l'etiqueta dels cotxes "B" correspon als cotxes matriculats entre l'1 gener del 2001 fins al 31 de desembre del 2006 i els dièsel des del 2006 fins al 2015. Les etiquetes "C" per tant, corresponen als cotxes de benzina posats al carrer des del gener del 2006 i dièsel des del 2014.

De fet, no tots els cotxes "no híbrids" que surten avui dia al carrer porten aquesta etiqueta al parabrisa.

Cotxes amb data de caducitat

Per saber amb exactitud la data de caducitat de cadascun d'aquests cotxes cal remetre'ns a la legislació de les zones de baixes emissions. És una normativa europea que exhorta les ciutats de més de 50.000 habitants a establir límits a la circulació en funció de l'etiqueta mediambiental de cada cotxe.

En principi podem excloure els cotxes etiqueta ECO (fonamentalment híbrids i gas) i els ZERO (elèctrics), ja que no semblen tenir limitacions a la circulació a curt o mitjà termini.

Precisament seran les ciutats els primers llocs on deixaran d'entrar els cotxes en funció de la seva etiqueta. Tant és així que algunes com Madrid, Barcelona, Rivas Vaciamadrid, València o Gijón ja han activat les limitacions i estan en funcionament. Excepte a Barcelona, que han estat anul·lades temporalment pel Tribunal Superior de Justícia.

Es tanca Madrid

Un any més tard, l'1 de gener del 2024, es tanquen tots els carrers de Madrid (no només les ZBE) als cotxes sense etiqueta de no empadronats a la capital. La prohibició afectarà ja tots els carrers del municipi.

A partir de l'1 de gener del 2025 cap cotxe sense etiqueta podrà circular per Madrid, independentment de l'empadronament de l'amo. L'única excepció afecta els de repartiment de mercaderia, els de persones amb mobilitat reduïda, emergències i històrics.

Reduir les emissions és feina de tots / freepik

Actualment, les etiquetes B i C poden entrar a Madrid sense restriccions. Però no poden accedir a les Zones de Baixes Emissions d'Espacial Protecció i Plaça El·líptica. En cas d'entrar, heu de justificar que heu aparcat en un pàrquing. A partir d'aquest moment s'obre un període d'incertesa. Però les limitacions seran progressives i aniran afectant els cotxes amb etiqueta B i C. De fet es parla del 2028 com a any clau en l'aplicació de limitacions als B i C, almenys a Madrid. Així i tot, aquesta legislació depèn de cada municipi.

La Unió Europea va avançar que es prohibiran la venda de cotxes tèrmics el 2035, amb la prohibició total a la seva utilització el 2050.