El Bisbal fa realitat el somni i puja a LEB Plata

El Bisbal Bàsquet és nou equip de LEB Plata. Els de Carles Rofes han tombat el Bilbao en el partit definitiu (55-63) amb una gran lliçó de solidesa en un partit amb molt desencert per part dels dos equips (55-63).

L’inici de partit va ser més aviat travat, amb defenses molt sòlides que feien suar s’allò més cada punt a l’equip rival. En aquest escanari no es trobava gens incòmode el Bisbal, que es feia fort a sota els cèrcols amb la intimidació de Dibba i la càrrega del rebot ofensiu. Així és com els empordanesos obrien una primera escletxa important (5-12), que obligava el tècnic del conjunt basc a demanar temps mort. Però tindria poc efecte, perquè el Bisbal continuava jugant amb molta confiança, sobretot amb els punts d’Espinosa i amb la garantia que era Dibba a les dues zones. D’aquesta manera, el conjunt de Carles Rofes acabava el primer quart amb un avantatge important de 15 punts (19-26).

El decorat canviaria de dalt a baix al segon període. Ara els bisbalencs tenien molts problemes per trobar bones situacions de tir i amb un parell de jugades d’inspiració els bascos retallaven la meitat de l’avantatge del Bisbal (19-26). Els baix-empordanesos no estaven gens afortunats des de la llarga distància però aprofitaven que els Bibao defensava en zona per carregar el rebot ofensiu i disposar de moltes oportunitats en un mateix atac. Espinosa i Valera trencaven el malefici des del perímetre, però una pèrdua de pilota, i dues jugades de tres punts dels bilbaïns deixaven el partit molt apretat al descans (30-33).

A la represa, el matx encara es travava més i el Bisbal només podia fer mal al rival a través de Dibba. El Bilbao es posava per davant i poc a poc equilibrava la batalla pel rebot, que li permetia tenir segones i terceres oportunitats. El matx arribava al final del període amb màxima igualtat,però un petit parcial dels bascos els hi donava una lleugera avantatge abans d’afrontar els 10 minuts decisius (46-42).

A l’últim quart, semblava que els baix-empordanesos es quedaven sense forces, però un 3+1 miraculós de Torrent i un altre triple de Solé donaven aire als de Carles Rofes, que es posaven per davant (51-52). Els nervis havien canviat de bàndol i el Bilbao fallava tres tirs lliures que mantenien els bisbalencs per davant (51-54). Passaven els segons, els bascos estaven completament negats i el somni cada vegada es veia més a prop (51-55). I això que el Bilbao carregava el rebot ofensiu i tenia triples aparentments lliurats, però la sort es posava de cara pels de Carles Rofes, que amb un triple de Torrent gairebé tenien mig ascens a la butxaca a menys d’un minut i mig pel final (52-58). Aleshores, el mateix Torrent i Dibba fallaven quatre tirs lliures que donaven una vida extra als bascos, però una antiesportiva acabava amb la resistència del Bilbao i certificava l’ascens històric a la tercera categoria del bàsquet espanyol del club del Baix Empordà (55-63).