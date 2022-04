El Parlament debat com indagar en els casos d’abusos sexuals a menors comesos a institucions vinculades a l’Església catòlica. Després que En Comú Podem, ERC i CUP registressin la petició de crear una comissió d’investigació sobre la pederàstia, PSC i Junts -que van quedar fora de l’acord inicial- han presentat esmenes al document tancat a tres perquè la investigació no se circumscrigui únicament a l’àmbit eclesiàstic i s’ampliï el focus.

La idea de la comissió es basa en el cas francès, on «la mateixa Conferència Episcopal va encarregar una comissió d’investigació independent amb conclusions aterridores: entre el 1950 i el 2020 216.000 menors van ser víctimes de violència sexual per part de més de 3.300 sacerdots». «En contrast», han afegit les tres esquerres, «l’Església catòlica a Catalunya i Espanya s’ha negat sistemàticament a reconèixer la seva responsabilitat directa en els escàndols de pederàstia, tractant-los de casos aïllats».

L’objectiu de la comissió, doncs, passa per «esclarir fins on arriba la pederàstia dins de l’Església catòlica per conèixer tota la veritat, depurar les responsabilitats i obrir un procés de reparació a totes les víctimes».

El PSC posa dues objeccions: que no es limiti als membres de l’Església i que es faci extensible, alhora, a l’àmbit escolar, esportiu, d’oci i familiar de l’entorn religiós. Junts, en la mateixa línia, reclama «aclarir l’abast de la pederàstia dins de l’Església catòlica, així com a l’àmbit escolar, esportiu i d’oci, o a qualsevol altre».

Fonts dels partits impulsors assenyalen que estudiaran les esmenes, encara que, d’entrada, no amaguen el malestar perquè temen que aquestes modificacions toquin el propòsit de fons que suposa centrar-se en l’Església per reparar les víctimes, ja organitzades sota aquesta petició.