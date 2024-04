Joan Jaile bolca en una novel·la la seva passió per la fantasia

«Aquesta novel·la agradarà especialment als joves d’entre 15 i 17 anys, però sobretot, a qualsevol amant de la fantasia». Així respon Joan Jaile (Foixà, 1982) en ser preguntat per quin seria el públic objectiu de Thanda Arlooise i el despertar de la màgia, el primer volum d’una possible saga «de tres o quatre llibres» amb el qual aquest llicenciat en Direcció i Administració d’Empreses per la Universitat de Girona i actualment professor de secundària ha fet el salt al món de la literatura.

La novel·la, de 296 pàgines i publicada en català i en castellà per l’editorial Babidi-Bú, explica la història de la Thanda Arlooise, una adolescent amb una vida com la qualsevol jove de quinze anys que un dia descobreix que posseeix poders màgics. Amb l’ajuda del seu tutor de l’institut, el professor de matemàtiques, els aprendrà a fer servir per a entrar a Celekis, un món paral·lel habitat per éssers físicament semblants als humans però dotats d’habilitats extraordinàries.

Es pot dir que es tracta d’una novel·la cuinada a foc lent, atès que el seu autor, un gran lector i un entusiasta del gènere fantàstic, la va començar a gestar fa uns quants anys. «La meva companya em va regalar pel Sant Jordi de fa vuit anys Harry Potter i el llegat maleït i llegir-lo, d’alguna manera, em va fer venir ganes d’escriure una història de màgia i fantasia» recorda l’autor, que prèviament ja havia escrit, sense intenció de publicar-los, alguns contes.

Malgrat que ben aviat va saber que la història tindria com a protagonista a una adolescent amb poders màgics, en un principi «no tenia clar si volia que la història fos més juvenil o infantil». Finalment, es va decidir pel juvenil, una decisió en la qual va tenir un pes important el fet de treballar com a professor en un institut, un detall que de forma subtil també queda reflectit en la novel·la. «El tutor que ajuda a la Thanda és matemàtic. Jo imparteixo classes d’economia ara, però la plaça la tinc per matemàtiques. A més la història comença a dins d’un institut i es mencionen els conflictes que acostumen a sorgir entre els alumnes. Cap història és real, però sí que estan inspirades en realitats del dia a dia d’un centre educatiu» postil·la l’autor.

Un mapa de Celekis

Thanda Arlooise i el despertar de la màgia arrenca a l’Europa actual, «amb alguna picada d’ullet a Girona i tot», tot i que ben aviat s’endinsa en aquest territori de fantasia que el seu autor ha batejat com a Celekis. «És com una Pangea. Una dimensió paral·lela però tot en un mateix continent, amb diferents ciutats. Hi ha ciutats inspirades en el món medieval, altres de l’època dels samurais i els ninges, i fins i tot algunes piràmides egípcies que encara no apareixen en aquest volum» assevera Jaile, que també s’ha ocupat d’elaborar un mapa per tal que els lectors puguin situar tots els escenaris de la novel·la.

Des del moment en el qual l’escriptor va decidir iniciar el seu projecte literari, va començar també a investigar per tal de dotar de forma i context la trama. «Sense considerar-me per res un investigador, per escriure el llibre vaig decidir fer una recerca al voltant de la concepció de l’univers en cultures com la maia, així com en alguns aspectes de la filosofia occidental i oriental».

Una història amb futur

Joan Jaile reconeix que des que va idear la novel·la va veure clar que havia de ser una saga. «Mentalment, ja tinc estructurat on acaben les tres històries. Tot i això, ara estic escrivint el segon i s’està allargant, de manera que no descarto fragmentar-lo en dues parts» reconeix. De fet, encara que la protagonista principal és la Thanda, l’autor explica que en els altres dos volums hi ha nous personatges que tindran un paper rellevant dins la trama.

L’autor presentarà la seva primera novel·la la tarda del pròxim dimecres 15 de maig a la Llibreria Les Voltes de Girona.