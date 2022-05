Tots els menors de 6 anys tutelats hauran de viure amb una família d’acollida

«La millor manera de protegir les nenes vulnerables de les xarxes d’explotació que les busquen i capten als centres de protecció és permetent que creixin en famílies o en recursos petits, flexibles i que permeten un seguiment personalitzat». Amb aquesta premissa i en resposta a les xarxes de prostitució desarticulades a Madrid o les Balears, el Govern i les comunitats autònomes van aprovar ahir un pla d’acció contra l’explotació sexual en el sistema públic que preveu que, abans del 2026, cap menor de 6 anys en situació de guarda o tutela per les entitats públiques visqui en un recurs residencial. I abans del 2031 cap menor de 10 anys viurà en una residència.

Per aconseguir-ho, el pla preveu que el Ministeri de Drets Socials elaborarà un estudi sobre els colls d’ampolla que impedeixen el desplegament de l’acolliment familiar, que inclogui pautes per dur a terme els canvis oportuns. Així mateix, es faran campanyes de sensibilització perquè més famílies es prestin voluntàries per acollir i es posaran en marxa models d’intervenció estandarditzats per «reduir les declaracions de desemparament».

Segons les darreres dades disponibles, 35.883 menors estaven el 2020 sota la guàrdia i tutela del sistema públic: el 53% en acolliment familiar i el 47% en residències. La llei del menor, aprovada el 2015, va establir que, de manera prioritària, en casos de violència i desprotecció, els serveis socials han de procurar la permanència dels nens afectats en les seves famílies d’origen i, si no és possible, en un règim de acollida amb famílies voluntàries, atès que es considera que l’entorn familiar és «essencial en el desenvolupament de la infància», sempre que no hi hagi violència, segons preveu el pla.

Tot i això, malgrat l’aprovació de la llei, el nombre de menors en centres residencials s’ha incrementat, en passar del 41,5% el 2014 al 47% el 2020. Per això, Espanya és el cinquè país de la UE amb més percentatge de nens tutelats que viuen en un recurs residencial, cosa que en part és perquè a partir del 2017 ha estat constant l’arribada de menors no acompanyats procedents d’altres països.

Encara que la majoria dels menors en acolliment residencial té entre 15 i 17 anys (el 56%), 1.177 menors de sis anys vivien en residències el 2020, als quals cal sumar-ne gairebé 2.000 més d’entre 7 i 10 anys. I molts no abandonen el centre residencial fins que compleixen 18 anys.