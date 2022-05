Borràs i Turull prometen que Puigdemont «seguirà sent la referència» de Junts

Posada de llarg de la candidatura única i «unitària», de cara al congrés del 4 de juny a Argelers, com defineixen els seus promotors de Junts per Catalunya. La presidenta i el secretari general in pectore, Laura Borràs i Jordi Turull, van assenyalar que s’obre una nova era al partit, però alhora, i per si la renúncia de Carles Puigdemont a la presidència de la força generava algun tipus de dubtes, han promès que la figura de l’expresident, el seu gran valor electoral, «segueix i seguirà sent la referència» de la formació.

El procés congressual de Junts es divideix en dos terminis, una pràctica que s’està estenent i que evita que el sempre llaminer debat de qui ocuparà els càrrecs s’endugui la discussió de postulats polítics. Així, el 4 de juny, Carles Puigdemont en persona (motiu pel qual el congrés se celebra en territori francès) ungirà la nova dupla directiva, amb Borràs i Turull. En paral·lel s’obre un procés participatiu que ha de donar a llum, el cap de setmana del 16 i 17 de juliol, a les ponències polítiques, municipals i sectorials que donin forma al nou discurs. No serà fins aleshores quan, segons va explicar Jordi Turull, la nova direcció emprengui debats i decisions que afectin, per exemple, el Govern, on els postconvergents ocupen el 50% de les cadires. «Som gent seriosa i treballem amb rigor i amb dades», va detallar Borràs, que va subratllar la importància de les anàlisis que es facin en clau interna de l’obra de l’Executiu liderat per Pere Aragonès en aquest primer any de mandat. «És aquesta una candidatura», la que encapçalen Borràs i Turull, va dir l’exconseller, «que ho reuneix tot, totes les sensibilitats ideològiques, tot l’arc territorial». Una clara referència al propòsit d’esmena dels postconvergents davant del que ha estat el seu punt feble i principal crítica, la multiplicitat de veus. «No venim a gestionar la resignació, sinó a activar la determinació, la que ens va portar a guanyar l’Estat l’1-O del 2017», va sentenciar Turull. Borràs, per la seva banda, va dir que la nova direcció reflecteix l’origen de la força, que va situar el 21 de desembre del 2017, és a dir, en els primers comicis en què es va presentar la marca. «Volem oferir una imatge de solvència per avançar cap a la independència i, alhora, ser escrupolosament obedients al dictat dels afiliats», va sentenciar Borràs.