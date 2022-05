La jurista Dolors Feliu, nova presidenta de l’ANC en substitució d’Elisenda Paluzie

El Secretariat Nacional de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) va escollir ahir, durant la sessió constitutiva que es va celebrar a Vilafranca del Penedès, la jurista Dolors Feliu com a nova presidenta de l’entitat en substitució d’Elisenda Paluzie. Feliu va obtenir un total de 48 vots d’entre els 69 secretaris nacionals presents, de manera que va obtenir la majoria de dos terços en primera volta.

Tot i que Jordi Pesarrodona va ser el candidat més votat en les eleccions de mitjans de maig al Secretariat Nacional, amb 2.306 vots, 118 més que Feliu, finalment la jurista va guanyar ahir clarament la votació sumant 16 suports més que el pallasso i activista.

La nova presidenta de l’ANC va assegurar que el gran objectiu del seu mandat serà «reactivar» l’independentisme «posant-li una data a l’horitzó». En aquesta línia, Feliu va deixar clar que «l’independentisme no està en el mateix moment que estava anys enrere».

La nova presidenta de l’ANC considera que aquesta reactivació l’ha de fer l’Assamblea Nacional Catalana «perquè no sembla que els partits tinguin un projecte per assolir la independència». Feliu atribueix la desmotivació de molts votants independentistes al fet que van delegar la seva respresentació en uns parttis que finalment no van fer efectius.