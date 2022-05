El Govern va acomiadar el director de Comforsa després d’apujar-se el sou

El Govern va acomiadar el director de l’empresa pública Comforsa després que aquest s’apugés el sou. L’abril de 2022, Reca Vidiella va ser cessat de manera fulminant tot i que la companyia, establerta al Ripollès i dedicada a la venda de productes forjats per a vehicles de grans dimensions, va tancar l’exercici anterior amb un benefici de 2,1 milions d’euros. En aquella ocasió el departament d’Empresa no va donar explicacions sobre el cessament. Tanmateix, segons van confirmar fonts de la conselleria al diari El País, el motiu que s’amaga rere la substitució és un increment salarial el 2021.

El rotatiu assegura que Vidiella va ser acomiadat amb un procediment disciplinari acusat d’haver-se pujat el sou l’any passat d’esquenes al consell d’administració. L’increment en qüestió fixava el salari en 170.000 euros bruts anuals i una retribució variable de fins el 25% (amb la qual cosa podia arribar a ingressar fins a 210.000 euros). Això el situava al capdavant de les remuneracions del sector públic, per davant del president de la Generalitat, Pere Aragonès (130.250 euros anuals). L’import també superava el que percep el directiu més ben pagat d’una empresa pública de l’executiu català, el director general de Ferrocarrils de la Generalitat, Pere Calvet (151.000 euros).

L’augment de Viliella va topar tant amb la direcció general del Departament d’Empresa (actualment en mans d’ERC), com amb Avançsa, la societat que controla Comforsa. Les auditories internes encarregades per la conselleria per als exercicis de 2018, 2019 i 2020 en el marc d’un programa d’actuacions de control d’entitats públiques havien estat aturades quan el departament va passar a estar sota el domini de Junts, però es van reprendre quan Empresa va tornar a mans d’ERC. Vidiella va rebutjar l’auditoria al·legant que Comforsa era una societat de dret privat tot i estar sota control públic, i que el funcionament no era comparable al de la resta d’empreses públiques.

L’exdirector general també va negar que la millora salarial s’aprovés «d’esquenes a ningú», i va defensar que l’augment també va beneficiar a l’actual director executiu, Josep Puig, així com també a altres càrrecs directius.

Per això, Vidiella va interposar dues demandes: una per reclamació de quantitats a la companyia per «acomiadament nul», i l’altra contra el president de Comforsa i Secretari d’Empresa i Comptetitivitat, Albert Castellanos, i el director general d’Avançsa, Josep Maria Vilarrúbia, per danys morals i problemes de salut derivats del cessament. Les parts van intentar una conciliació el 18 de maig passat, però aquesta no va prosperar.

La Generalitat pretenia vendre’s la companyia però la pandèmia va frenar aquesta intenció en considerar que el seu valor hauria caigut. La conselleria hauria reprès les auditories precisament per preparar una possible reactivació de l’opció de venda.