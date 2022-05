La mare de les assassinades al Pakistan demana ajuda als Mossos per perill de mort

La mare de les dues germanes de Terrassa assassinades al Pakistan el 20 de maig, Shaheen Azra, es troba en un hotel d’Islamabad, capital del país asiàtic, i viatjarà ben aviat a Barcelona. Està protegida per la policia pakistanesa des d’ahir al matí, quan la dona va explicar als Mossos d’Esquadra, que li van prendre declaració telemàticament, que estava amenaçada de mort pels mateixos familiars que van matar les filles i que temia també per la integritat del seu fill més petit, de 9 anys. El nen seguia al domicili on es va cometre el crim, en mans de parents dels assassins de les joves. L’avís de la dona va mobilitzar el consolat del Pakistan a Barcelona i va activar un operatiu policial per reunir mare i fill i mantenir-los fora de perill fins que viatgin a Espanya. D’aquesta forma s’aclareix la situació de la mare davant les informacions, en alguns casos contradictòries, que havien arribat durant els darrers dies i es pot reconstruir la cronologia d’aquests macabres fets.

Aneesa (21 anys) i Arooj (24 anys) van aterrar al Pakistan el 19 de maig. Aquell dia, a la nit, van sopar al costat de tota la família a casa de l’oncle a Gujrat, en una zona complexa del país asiàtic, més pobre, analfabeta i violenta que la resta. Durant aquella nit o durant el dia següent, les dues germanes van ser torturades i assassinades pels seus familiars perquè es van negar a acatar les ordres de tramitar la documentació que permetria que els seus marits, a qui els unia un matrimoni forçós, instal·lar-se a Espanya.

Aneesa i Arooj van viatjar al Pakistan enganyades, segurament perquè els van explicar que la seva mare, que es troba en aquell país, havia emmalaltit. En arribar i negar-se a fer realitat un enllaç no voluntari amb els seus cosins -la llei islàmica permet els casaments entre cosins- portant els homes a Espanya tal com desitjava la família, les van matar. Arooj, segons Salman, va ser assassinada d’un tret davant de la seva mare, que assegura que va intentar impedir-ho. «La van tancar en una habitació i no va veure la mort d’Aneesa, que també va acabar rebent un tret», va explicar el cònsol del Pakistan a Barcelona, Mirza Salman.

Les detonacions van alertar els veïns, que van trucar la policia. Quan els agents van arribar a la casa de l’oncle, van trobar les dues germanes mortes i la mare tancada en una habitació. Van detenir sis homes, entre els quals hi ha almenys dos germans d’Aneesa i Arooj, els seus marits i l’oncle, a qui els investigadors consideren sospitós d’orquestrar tot el que ha passat. A la casa també hi havia un altre fill de la mateixa família, de només 9 anys.

Després de ser alliberada per la policia de l’habitació on estava tancada per la seva pròpia família, la mare d’Aneesa i Urooj va marxar a Islamabad, deixant el seu fill de 9 anys al domicili dels fets. Els Mossos que investiguen en quines condicions les dues germanes van viatjar al Pakistan el 19 de maig van interrogar dijous telemàticament la mare. «Els va explicar que la seva vida estava perill perquè en intentar impedir l’assassinat d’Aneesa i Urooj també la van amenaçar de mort». Va explicar així mateix que temia per la integritat del seu fill de 9 anys. Els Mossos van avisar el consolat i aquest es va posar en contacte amb la policia.

Ahir a la tarda, els agents d’aquell país van activar un operatiu policial per recollir -o rescatar, no està clar si estava o no retingut contra la seva voluntat- el nen de 9 anys de Gujrat i reunir-lo amb la seva mare, que esperava a Islamabad . «Sis agents els vigilen des d’ahir», va destacar Salman, que va agrair la ràpida resposta policial. Mare i fill viatjaran a Barcelona «d’aquí dos o tres dies». Salman va prometre que rebran atenció psicològica i va agrair a la Generalitat que faciliti un habitatge i feina a la dona.