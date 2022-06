La tempesta perfecta per al transport

L’Associació de Transportistes de Girona Asetrans va destacar en l’assemblea anual que els empresaris del sector una «situació complexa», ja que que després de patir les crisis de la Covid i la logística mundial, ara s’enfronten a les derivades de la guerra i a la pujada dels carburants. No obstant això, el director d’Asetrans, Jordi Esparraguera, va destacar que però l’associació «es troba en un bon moment». L’assemblea de l’entitat, celebrada a Fornells de la Selva, va comptar amb 200 assistents i amb la presència del professor en economia Xavier Sala-i-Martín, escollit com a conferenciant d’aquest any «per la tempesta perfecta en la que ens trobem».

Sala-i-Martin va donar una visió global dels nous escenaris econòmics generats per aspectes com la pandèmia, la guerra, la inflació o els canvis tecnològics. Esparraguera destaca que «la xerrada va generar molt interès, ja que va comentar temes que li havíem proposat com la Distribució Urbana de Mercaderies (DUM), els models d’empreses de transports, la Zona de Baixes Emissions (ZBE) o la tecnologia futura».

En aquest context, el president de l’Asetrans, Àlex Gilabert, va destacar com «en un moment com l’actual, els transportistes hem d’absorbir la major part de l’augment de preu del carburant, buscar solucions a la manca de personal conductors per la manca de formació pública, pal·liar l’augment dels costos de les assegurances, del finançament bancari i del preu dels camions i els autocars, a més del retard en la seva entrega per la crisi de components».

Gilabert va afegir que «totes aquestes circumstàncies són difícils de traslladar al preu del servei de transport. Sobretot, quan les normatives i les legislacions ens aboquen a una introducció de noves tecnologies de propulsió, i els clients en cap moment et demanen que l’autocar sigui híbrid, o que el camió porti la darrera motorització Euro-VIe; l’únic que pregunten és quant costarà el transport».

Sobre les ajudes directes aprovades a finals de març, per exemple, Gilabert va explicar com una ajuda puntual de 950 euros difícilment pot contrarestar un sobrecost del carburant de 10.000 EUOS anuals per vehicle tal i com es preveu pel 2022.

La conferència de Sala-i-Martín mantenia un fil conductor amb les que van tenir lloc a les assemblees d’Asetrans dels dos últims anys. La del 2020 va anar a càrrec de la doctora Anna Garriga, que va analitzar la situació de les empreses gironines amb la Covid, i a la de 2021 els conferenciants van ser Jordi Maymí, de l’empresa Ship Brooker, i Oriol Puig, subdirector del Diari de Giron, els quals van valorar la crisi logística mundial.

L’Associació de Transportistes per carretera de Girona va ser creada l’any 1977 i és la patronal més representativa del sector del transport per carretera, tant de viatgers com de mercaderies de la província de Girona. Està formada per 450 empreses -i 3.000 vehicles- de tots les mides i sectors d’activitat del transport per carretera.