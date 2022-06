Només unes hores després de plantejar la descentralització d’algunes de les principals institucions de l’Estat, el president valencià, Ximo Puig, va aprofundir en aquesta via federalista durant l’acte de commemoració del 40è aniversari de l’Estatut d’Autonomia. Va destacar la lluita social i política que va fer falta per il·luminar el text: «Als valencians mai no ens han regalat res, tampoc l’autogovern», va dir. Així, va celebrar que l’Estatut simbolitza les ganes de «viure junts».