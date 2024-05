Germans Roca: Un univers en expansió

L’Esperit Roca de Sant Julià és l’última incorporació a l’anomenat «Univers Roca», que gira a l’entorn de la joia de la corona, El Celler de Can Roca, a partir del qual la família ha anat expandint un conglomerat de projectes gastronòmics. La llavor va ser el restaurant Can Roca, a la carretera de Taialà.

Can Roca

El restaurant de Montserrat Fontané i Josep Roca, els pares dels tres germans. A peu de la carretera de Taialà. És allà on va començar tot i on els tres germans Roca van aprendre tots els valors, l’esforç, la formació i tot el que envolta la cuina. Va obrir el 1967.

El Celler de Can Roca

Fundat el 1986 amb Joan i Josep Roca al capdavant. El primer com a xef i el segon com a sommelier i cap de sala. Més tard s’hi incorporaria el germà petit, Jordi, com a cuiner de postres. El 2013 i el 2015 va ser considerat el millor del món a la llista The World’s 50 Best Restaurants, elaborada per la revista Restaurant i té tres estrelles Michelin. Està situat al carrer de Can Sunyer de Taialà, a pocs metres de Can Roca, el bar dels seus pares. El Celler original estava enganxat a Can Roca fins que va traslladar-se a la Torre, on està actualment, que antigament havia acollit els esdeveniments.

Mas Marroch

Històricament ha acollit els esdeveniments encarregats als germans Roca des que el Celler es va traslladar a la torre. Els darrers anys, després d’una reconversió durant la pandèmia, ha mantingut els esdeveniments privats i els casaments amb el restaurant Àgora, amb Encarna Tirado al capdavant, que ha servit els plats icònics del Celler de Can Roca. Ara es traslladaran a la Fortalesa. El Mas Marroch, una masia gòtica del segle XV envoltada de camps a Vilablareix , continuarà com a espai per als esdeveniments.

Rocambolesc

L’abril del 2012, Jordi Roca i la seva parella Ale Rivas, obrien Rocambolesc, la primera gelateria dels germans Roca, ubicada al carrer Santa Clara de Girona, a tocar del pont de Ferro. Les cues per aconseguir un dels seus productes solen repetir-se. Més tard obririen també a Barcelona, Madrid i Houston (Estats Units). A Girona, ampliarien l’oferta amb els locals del costat amb una confiteria i amb una bikineria, que ha obert tot just fa vuit mesos.

Jordi Roca i Ale rivas, els primers dies del Rocambolesc / Marc Martí

Casa Cacao

Jordi Roca i Anna Payet, la parella de Joan Roca, uneixen dos somnis a la Casa Cacao, que obre el febrer de l’any 2020 fregant l’inici de la pandèmia. Hi ha una fàbrica de xocolata, una botiga, un espai de degustació en un bar del costat, el Bar Cacao, i un hotel de 15 habitacions amb una terrassa on es poden fer degustacions.

Normal

El juliol del 2021, obria el restaurant Normal al cor del Barri Vell de Girona impulsat pels germans Roca sota el lema: «Un restaurant normal, a una cantonada normal, d’una ciutat normal». Té Elisabet Nolla a la cuina, Joaquín Cufré a la sala, i Joel Calsina a càrrec dels vins. La idea és la d’un restaurant de cuina directa a uns preus no tant elevats com els del Celler o l’Àgora del Mas Marroch.

Restaurant Normal. / Marc Martí

La Masia i les begudes

A tocar del Celler de Can Roca hi ha la Masia, una incubadora d’idees i projectes ubicada en una casa tradicional catalana de 1898. Centre d’investigació, formació, sostenibilitat i creativitat.

També hi ha un hort, d’on surten alguns productes que es degusten en alguns dels restaurants de l’Univers Roca.

A tot plegat s’hi uneix la línia de begudes Esperit Roca amb destil·lats, licors i fermentats.

Esperit Roca

Aquest 16 de maig inauguraran el restaurant Esperit Roca, a la Fortalesa de Sant Julià de Ramis. Al juny s'hi afegirà un hotel de quatre estrelles superior amb 15 habitacions. Al complex també hi haurà un celler amb més de 80.000 ampolles, l'I+D de la destil·leria, una botiga i una exposició que repassa els 38 anys del Celler de Can roca.